美联储或难以祭出预期的促增长措施

* 市场将梳理伯南克的讲话,从中寻找美联储放松政策的线索

* 即便美联储祭出新的购债计划,也难以治愈欧元区和中国的顽疾

* 德国Ifo企业景气判断指数将确认经济前景黯淡

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦8月26日电---进入8月末,所有关注目光将再度聚焦于只有9,577人的美国度假胜地怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole),以寻找美国联邦储备委员会(美联储)主席伯南克是会引燃还是打消外界对其祭出新一轮货币宽松举措,以提振美国经济的期望.

美国堪萨斯城联邦储备银行举办的杰克森霍尔夏季年会已成为全球央行日程表中的亮点.

对今年会议的期盼尚未飙升至2010年或2011年的高度,但股票和大宗商品价格已持续上涨,若伯南克未能采取行动,市场恐将作出不利反应.

毕竟,据美联储8月会议纪录显示,"多位"美联储决策者在会上表示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.

但一些分析师认为,美联储即使推出第三轮量化宽松政策,对於刺激全球经济也不会起到太大作用.

首先,公债收益率已经处於非常低的水准,美联储曾表示,预期短期利率保持在接近零的水准至少直到2014年末.报酬递减法则在生效.

伦敦咨询公司Capital Economics的Julian Jessop表示,尤其是购买美国公债或者抵押支持证券对於解决欧元区根本问题无济于事,也无助於让中国摆脱对投资的依赖.

"这些才是目前全球经济面临的最大问题,而非美国金融体系的状况,"他说.

中国7月对美国出口持平於上年同期,对东南亚出口强劲增长,对欧盟出口下降16%.因此,总体出口仅增长1%.

"出口增长情况恶化主要是因为欧洲危机的影响,"Mirae Asset Management的分析师Joy Yang表示.

因此,市场不仅将密切关注伯南克的周五讲话,也将关注欧央行在9月6日会议之前从欧元区发出的信号.

**等待细节**

欧洲央行总裁德拉吉承诺"采取一切措施"保护欧元,尽管市场对於西班牙和意大利等国能否解决债问题缺乏信心.投资者希望欧洲央行让这一承诺变得更加具体.

信心的缺失让欧元区经济承压.对采购经理人的调查显示,本季度欧元区经济料陷入衰退.德国IFO企业景气判断指数定於周一公布,可能证实经济的恶化趋势.

相反,路透访问的分析师预期,美国国内生产总值(GDP)修正值料显示第二季环比年率为1.7%,高於1.5%的初值.该数据将於周三公布.

美联储曾明确表示对於这样低迷的增长速度感到不满.美国失业率目前只降到8.3%,2011年7月为9.1%.

但市场对於伯南克将暗示采取哪些政策措施看法分歧.许多分析师预期美联储将承诺在更长时间内把短期利率维持在极低水准,同时保留购买更多资产的选项.

很难想见这会如何影响世界其它地区的情况.

实际上,德意志银行的债券分析师表示,美国房屋市场和信用情况已经符合略微高於趋势的经济成长.他们表示,主要担忧在於亚洲放缓.

Mirae的Yang表示,如果美联储率先行动,则中国随後放松自己的货币政策可能会感觉更心安理得.

但她表示,经济成长短期复苏的关键是加快国内投资.但是,由於中国领导层临近换届,项目审批工作陷入停顿状态.

"即使美国开始更加积极地放松政策,(中国)领导层变动也会制约财政方面的行动,"她说,"一切都在等待政治过渡."(完)

--编译 肖群英/张涛;审校 张荻/孙茉莉

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