美联储理事受政治因素影响的程度大于从前--拉克尔

路透美国西弗吉尼亚州亨廷顿10月5日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美国联邦储备委员会(美联储)在华盛顿的理事们受政治因素影响的程度比以前要大。他认为，要作出好的决策，首都以外的联储官员作用十分重要。

在美联储内部，理事和地区储备银行总裁有时在利率政策方面会产生意见分歧。一些学者认为，理事对通胀的容忍程度要大于地区储备银行总裁。

拉克尔今年不是政策委员会的投票委员，但他周二曾表示，如果他有投票权，9月就会投票赞成加息。

在联储这些高层职位出缺填补时，七位理事由美国总统任命，12位地区储备银行总裁则由民间董事会任命。理事的任命必须得到参议院的批准，而地区储备银行总裁的任命则由联储理事会批准。

但由于近几十年来联储理事们经常连14年任期的一半都干不完，拉克尔表示，他们“对政治干扰的免疫力不及从前”。

拉克尔一直力主美联储应该对升息采取更加积极的立场，不过他并没有说，目前这批理事受到政治因素的影响，或对通胀态度软弱。

但他表示，美联储理事会偶尔也会充斥由一个政党任命的人士。

“到一届总统任期结束时，通常会出现理事会中多数或全部成员都由同一政党的总统所任命，”拉克尔在为西弗吉尼亚州亨廷顿的马歇尔大学准备的讲话稿中说道。

“这样一来，理事们的观点或许就不像预想的那样多花样，”他在讲话中称。他讲话中没有谈及美国经济和货币政策前景。

拉克尔称，地区储备银行是私人机构，董事会中包括银行家和其他民间人士，可以从华盛顿以外的地区提供重要的经济观察角度。

虽然包括民主党总统候选人希拉里克林顿在内的一些政界人士，提出银行家应该离开地区储备银行的董事会，但拉克尔表示，联储在金融体系的结算支付中需要发挥作用，而银行人士可以为此提供专业意见。(完)