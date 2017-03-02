焦点：美国达拉斯联储总裁发话 再为3月升息增添筹码

路透达拉斯/纽约3月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)正为本月稍晚升息作好准备，周三又有一位联储官员表示，美国国内经济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。

“我认为经济强健程度足以让我们实施(升息)，”达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周三指出。“我们应当尽早开始这一过程，以确保升息是渐进且充满耐心的。”他今年是美联储政策委员会的投票委员。

这段时间美联储官员异常密集地发表讲话，本周五名联储理事中有四位发表自己的看法，其中包括主席叶伦。美联储将于3月14-15日举行下次政策会议，根据联储内部有关与外界沟通的新规定，周五将是在会议前引导市场预期的最后机会。

本周迄今，几名美联储官员发表看来步调一致的信息，已经成功将市场对3月升息机率的预期由上周的20%，提升至70%。

而在柯普朗之前，纽约联邦储备银行总裁杜德利于周二表示，升息理据“强了许多”；旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)也于同日表示，他认为没有理由推迟升息。

此一信息，加上数据显示通胀与制造业活动表现强劲，拉高美联储将于两周内进行今年首度升息的押注，联储预期今年升息三次。美联储释放的这些信息，似乎达到了令市场预期与联储步伐调整一致的效果。

过去几年并没见过这样的情况。美联储2015年12月升息后，决策者的预估表明2016年会有四次升息，结果联储仅升息一次。

今年不一样的是，交易商实际上也认同3月升息的看法，以及美联储目前对今年升息三次的预估。

“如果他们有走回头路的意图，我不认为杜德利会如此意有所指，”前美联储经济学家、目前担任德意志证券首席美国分析师的Peter Hooper表示，“如今，他们正定调认为在3月采取行动或许已算是万事俱备。”

**观望特朗普**

美联储1月政策会议结果保持利率不变，外界预期其或将到5月或6月才会再有政策动作，部分原因是对总统特朗普的财政计划所知不多。

但随着通胀率小步攀升，经济接近于联储的充分就业目标，现在已有几位联储官员称不论财政刺激举措可能是什么，进一步收紧政策是适宜的。若是在3月升息，当特朗普政策提振经济增长时，联储将可进行更多次升息；而万一特朗普政策导致经济放缓、或者今年的欧洲选举选情扰乱市场，那么联储也能有更多按兵不动的空间。

市场已经嗅出这股基调的转变。美股在周三创下纪录高位，市场对升息预期的热议盖过了特朗普国会演说的影响。银行间拆放款利率飙升，上涨至2015年12月联储将利率从近零水平起飞之后的最高水准。

美联储理事布雷纳德周三稍晚发表演说称，称鉴于全球经济情况改善且持续成长，应准备“很快”升息。布雷纳德是联储最鸽派的官员之一。周四及周五还有其他几位联储官员也将发表讲话，其中包括主席叶伦。

“我认为叶伦可能仍倾向采取审慎态度，但对她而言，要压制联邦公开市场委员会(FOMC)内越来越多赞成把握眼下时机采取行动的声浪，可能已益发困难，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli说。

专门分析美联储演说内容的公司Prattle周三称，唯有全部即将发表演说的联储官员都偏向鹰派时，才能说3月升息讯号明确。(完)