美联储官员对未来货币政策宽松程度看法相左

路透伊利诺伊州1月11日电---究竟应该以多大力度的措施来刺激经济增长并降低失业率,美国联邦储备委员会(美联储)的高层官员们周三就这一问题发表了相左的观点.

芝加哥联储总裁埃文斯表示,他倾向於美联储为上调利率设定具体的失业率和通胀率门槛,以此强化联储维持利率在近零水准的承诺.

"数据还不够强劲,也不够一致,不足以做出增长动能正在加大的判断,"埃文斯说,表明他倾向於维持指标利率不变至少到2013年中期.

不过费城联储总裁普洛瑟认为或需更早升息.他表示,尽管通胀已经放缓,但2011年仍高於预估水平,政策制定者需要做好撤除宽松货币政策的准备.

"通胀通常是逐渐发生的,如果货币政策等待很久才作出反应,修正的代价将非常高昂,"他说,"在货币政策宽松程度的问题上,我们仍需要保持谨慎."

在美联储有关经济到底需要多少帮助来巩固复苏势头的争论中,这两名官员的观点代表了相反的两个极端.两年半前深度衰退结束,此後经济开始复苏.

有迹象显示2011年最後几个月经济复苏获得动能,引发了投资者对於美联储是否会采取额外措施来支持经济的疑问,例如购买更多债券的量化宽松举措.

美联储发布经济形势评估的褐皮书称,经济温和扩张,但就业市场疲软抑制收入增长,需采取措施支持经济扩张.

该央行将於1月24-25日召开下次会议讨论货币政策,预计届时其将开始公布经济预测和目标的更多详情,以增强决策者将保持低利率直到经济复苏更加强劲的预期.

埃文斯和普洛瑟代表了美联储官员在货币政策观点上的两个极端,决策者料将保留更加宽松的举措,以防止经济复苏不稳.

**通胀争论激烈**

美联储将於1月会议公布未来数年联邦基金利率走势的详细预测.该央行也料将进一步致力於明确的通胀目标.

这些措施都被视为有助於强化其将异常低利率维持到2013年年中或之後的承诺.

美联储在三年多以前下调指标利率至近零水准,并且已经购买2.3万亿美元债券以提振经济增长.联储官员正探寻支持其长期维持宽松货币政策承诺的方法,部分官员赞成推出新一轮购债计划.

美联储最近敦促国会议员及其他监管机构考虑修正楼市问题,以帮助缓解房价下跌及止赎高企给更广泛经济带来的压力.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三发表演讲时指出,对经济已经构成严重拖累的楼市依然低迷.他称,房价同比仍在下滑,意味着楼市尚未触底.

由於常规政策工具实际上已经用尽,美联储转向与公众沟通的策略,以帮助促进经济增长.通胀目标制就是此类工具之一.

全球其他多数央行公布通胀目标作为稳固通胀预期的一种方式,大部分联储官员支持设立明确的通胀目标.

不过,美联储官员关於采用明确通胀目标对货币政策的意义何在同样存在分歧.

埃文斯周三表示,设定通胀目标可能使得决策者能够暂时允许通胀率超过2%的美联储乐见区间上限,从而将失业率降至可接受的水准.

他表示:"即便一段时间里通胀率高於目标值,公众也会理解我们的意图是要随时间推移把通胀率降到目标值."

但圣路易斯联储总裁布拉德周二称,制订明确目标的价值就在於,承诺将通胀率限制在目标以下就可以增强美联储抗通胀的信誉.

**"慢得令人痛苦"的复苏**

况且,美联储除了要维持物价稳定,还需保障充分就业,因此部分官员认为,若美联储设定通胀目标,也就必须给就业设定类似目标.

埃文斯主张明确表示,美联储将维持低利率,直到失业率降至7%以下.

然而其他官员并不赞成这一想法.

里奇蒙联储总裁拉克尔周三接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时,也宣扬了明确对外沟通的好处,但同时表示,为失业率制订量化目标的做法并不合适.他是通胀强硬派代表.

美国12月失业率降至近三年低点8.5%,但许多分析师认为,失业率还将再度上升.并且尽管失业率下降,就业水平仍较衰退前少610万人.

埃文斯称,美联储应维持超级宽松的货币政策,以抗击失业并促进"慢得令人痛苦的"经济复苏.

他在对一个商业团体发表演讲时表示:"决策者有一种天然的倾向,就是在实质利率还没降到最够低的水平时就过早收回宽松政策.美联储明确致力於一项有量化目标的政策行动至关重要."

埃文斯称,欧债危机可能扰乱美国金融体系的风险正日益迫近.(完)

--编译/审校 王洋/许娜/王兴亚/程琳/郑茵/吴云凌

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