焦点：随着美联储接近升息 决策者盘算大胆采用新政策工具

2011年8月2日，图为在东京拍摄的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透杰克森霍尔8月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者一边暗示他们可能马上调升美国利率，一边已在权衡对抗下次衰退可能需要的新工具。

美联储主席叶伦在杰克森霍尔的央行年会上表示，美国劳动市场稳健“已增强了”去年12月以来首次升息的可能性。她的数位同僚则表示，如果经济表现良好，最快可能下个月就会升息。

由于美联储试着在刺激经济增长的渴望和经济或将过热的担忧中取得平衡，因此升息次数料将不多且会间隔较长。

但美联储官员在周六结束的三天会议上亦表示，他们需要考虑日后将用到的新政策工具，像是调高通胀目标或者甚至购买公司债等非政府支持资产。

这些设想将测试政治可行性的极限，有些需要国会批准。联储内部的观点认为，公众对于联储在上次危机期间采取的非常规政策已持怀疑态度，争取他们的支持可能要费一番功夫。

决策者认为，在经济成长放缓且联储手中长期持有规模庞大资产之际，可能需要新的政策工具。他们相信，利率看来将进入上升时期，现在已经到了审视这些问题的时候。

“中央银行的工作进入了一个全新局面，”亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在出席会议的间隙表示。

美联储讨论的核心是其高达4.5万亿(兆)美元的资产负债表。联储为应对2007-09年的衰退而大量购入债券，导致资产负债表规模暴增，也为此遭受许多美国议员的批评。

虽然多位决策者坚持说，美联储最终应该会减少债券的持有，但洛克哈特表示，一些官员更倾向于认为，他们有必要学会一直持有这些资产。

“我怀疑，有部分同僚至少可能在思考一个静态的庞大资产负债表将成为现实，也是政策工具箱的核心，”他表示。

官员们已经表示，将逐步缩减资产负债表规模，这个过程将花费数年时间，而且只有在升息顺利展开后才能启动。唯有在经济长期扩张的情况下，才可能大幅降低资产负债表规模。

“我相信，如果这成为现实，在座的所有听众都会感到高兴。我确实这么认为，”纽约FED执行副总裁及市场部主管波特(Simon M. Potter)在会上称。

叶伦周五演讲时称，未来经济衰退时资产负债表规模可能将再度扩张，因为联储将购买资产刺激经济。

在周六的全球央行官员年会上，一份呈递给央行官员们的研究论文建议，美国联邦储备委员会应当放弃缩小债券持仓规模的计划，反而当“无限期”持有。

还有许多更激进的提议，其中甚至有建议全然摒弃货币政策，把焦点放在如脱缰野马的赤字支出，但这些都被认为是象牙塔思想。

包括叶伦在内的大多数决策者表示，美联储过去用来对抗危机的工具将足以胜任，包括降息、购债和施压影响利率预期等。

不过叶伦说，“未来决策者可能选择考虑一些其他央行已在实施的额外工具，”包括扩大资产购置范围，或者提高通胀目标。她举出以物价平均水平为目标的可能性，而不是物价变化的速度。

值得注意的是，她所列出的可能工具当中没有包括负利率。几乎全部的美联储官员都不认同负利率。叶伦说美联储没有积极地考虑额外政策工具，但是参与该会议的人士暗示此过程已在进行。

“你将见到一种探索，也就是研究我们将如何在一个迥异于危机之前的世界中运作，”洛克哈特说。(完)