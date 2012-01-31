从美联储利率措辞中寻找政策端倪

* FED对低利率维持时间的预测恐引发困惑

* 该预测与FED部分委员的预期不符

* FED采取激进行动,强调政策透明性

* 对FED微妙措辞的解读众说纷纭

路透纽约1月31日电---对於一家想使"透明化"成为自身标签的央行而言,美国联邦储备委员会(美联储)关於超低利率料再维持近三年的最新预测,却留下了让人生疑的空间.

美联储上周三出乎市场意料,延长对"超低"利率维持时间的预测到至少2014年底,比先前预测又多出逾一年.

一个半小时後,美联储发布的图表却显示,其超过三分之一的委员预计利率将在2014年前调升,一时间造成债市走势急剧反转.

美联储政策制定委员会的声明稿论调温和,而其17名委员的预测则略偏强硬,这种差别使得一些经济分析师无法断定,美联储究竟何时将开始扭转其史无前例、火力全开的经济扶持措施.

部分人士正重新评估美联储的措辞,且怀疑声明中所指的"异常低水平"是否真的就是联邦基金利率目前为0-0.25%的水平.

其他人士还想弄清"2014年底"所指代的更精确时间,他们试图破析该央行措辞的微妙变化.美联储正采取大胆的举措来支持经济复苏,同时强化其内部运行的透明度.

"由於现在有如此多的不确定性,你很难有信心预测未来将发生什麽,"Daiwa Capital Markets驻纽约首席分析师Michael Moran谈到有关利率前景的一系列观点时称,"你只能对货币政策持开放性思维."

美联储将短期利率保持在0.25%之下已有逾三年时间,并购买了约2.3万亿(兆)美元的长期证券,以帮助美国经济摆脱严重的衰退.

经济复苏依然脆弱,而且可能遭受欧洲危机的冲击,与此同时美联储即将用尽所有政策工具,由此其转而发表彰显其未来数年政策意图的声明,希望通过承诺维持超宽松货币政策来安抚敏感的市场.

这可能让公开市场上的较长期利率维持在低位.低利率通常会刺激经济活动并提振就业.

不过就在伯南克要把过去美联储晦涩的内部审议情况更加透明化之际,这种对预期进行的精确管理却遇到了问题.

上周,美联储有史以来首次公布决策者对未来几年利率走向的预测,凸显出他们的看法有相当分歧.

有三位官员预期最快会在今年升息.两位认为在2016年前都不可能升息.

浏览经济及利率预测图表,请点选:(link.reuters.com/zud36s)

**困惑不清**

表明市场对此困惑不解的初步迹象是,在周三美联储有关超低利率将维持到2014年底的声明出炉後,10年期美债收益率下跌,一度低见1.92%.而在决策者对利率的预测公布後,其又反弹回升至2%.

在记者提出澄清的要求之後,伯南克解释美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明稿的可信度要高於17位决策者的单独预测.FOMC负责制定利率,目前有10位有投票权的委员.

"从某些意义上说,FOMC总是将胜过对未来利率的预测,"他表示.

但费城联邦储备银行总裁普洛瑟周一承认,FOMC的声明稿"明确性并没有达到本可达到的程度".

保持低利率直至2014年底要"视经济发展情况而定.我认为我们并未足够清楚的说明这一点,"普洛瑟对CNBC电视说.

"许多人把此声明解读为好似是一种承诺,但并非如此."

**目光齐聚2014年**

普洛瑟证实他是预期今年利率上调的三名委员之一.相较于降低8.5%的美国失业率,普洛瑟更看重抑制通胀.他亦是对美联储极度宽松政策持质疑态度的委员之一.

FOMC的17名政策委员中,有六名委员预计到2013年底时利率将升到0.25-2%之间.此外,包括这六名委员在内的共11名委员预计到2014年底时借款成本会上升,且料届时利率水准将介於0.25-2.75%,预估中值为0.75%.

另外的六名委员则预计2014年前利率不会变动.

为未来利率走势增添变数的是,到关键的2014年时,普洛瑟、强硬派达拉斯联邦储备银行总裁费希尔和温和强硬派美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔,都将重回FOMC具投票权委员之列.

伯南克,连同副主席叶伦和颇具影响力的纽约联邦储备银行总裁杜德利,共同掌舵美联储政策举动.但伯南克当前任期将於2014年初到期,增加了利率前景的不确定性.

自伯南克去年8月在演讲中明确表示"异常低利率"就是利率在0-0.25%以来,华尔街就依此假设交投.

现在一些分析师正从美联储措辞中体会字里行间的言外之意.

"联邦基金利率处於'异常低水准'有不同版本的定义.或许有人可能认为任何低於1%的利率水准都可以被视为异常低利率,"Jefferies & Co的货币市场分析师Thomas Simons表示.Thomas Simons与其他人共同发表了一篇关於该主题的报告.

"2014年末的定义是什麽?可能是9月,"Simons谈到.

相应的,对於美联储的政策动向的押注,期货交易员们也在市场上进行风险对冲.

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)(CME.O)利率期货的表现,交易员们目前预计2014年6月首度加息的机率为48%,2014年7月加息的机率为62%.

FTN Financial的分析师称,美联储声明旨在强化联邦公开市场委员会(FOMC)的主导地位.FTN Financial的分析师上周在给客户的报告中写道,"未明言的信息是,即使美联储其他委员持不同意见,也有足够多的有投票权的委员们支持维持利率在接近零水准不变."(完)

--编译 隋芬/许娜/戴素萍/侯向明/兰秀娟;审校 王洋

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