美银行业放宽放贷标准 贷款需求升温

* 美联储贷款经理调查结果显示，借贷环境放松

* 美联储称，19%的银行放松对大型借款人的放贷条件

* 家庭信贷状况的调查结果喜忧参半，借贷需求上升

路透华盛顿5月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周一表示，银行在过去三个月中放宽了对美国企业的贷款标准，同时竞争加剧且贷款需求升温，说明超低利率传递至借款人的希望增强。

美联储对高级贷款经理的季度调查结果显示，经济正稳定而缓慢地增长，与其他经济指标的表现大致相符。

“调查结果总体说明，银行业对企业的贷款政策在过去三个月有所放松，而贷款需求增加，”美联储称，“银行放宽(针对商业和工业)贷款政策的重要原因，是由于此类贷款业务的竞争加剧。”

分析师认为该报告就美国经济传达出温和偏多的信号，说明美联储购债计划的好处正稳定地传递至经济中。

“总体宽松的环境和竞争加剧表明，美联储宽松政策的效果开始借由银行贷款意愿的上升而向外传导，”瑞银集团分析师在客户报告中称。

尽管许多小企业仍对贷款难感到沮丧，但美联储的调查显示，这一方面已取得一些进展。

“尤其是，相当大一部分国内受访者称其放宽了商业与工业(C&I)贷款标准，而且这些受访者中多数至绝大多数都表示，面向所有规模企业的C&I贷款中,不少条款都有所放宽，”报告称。

该报告汇集了68家国内银行及21家外国银行的美国分行和代办处的调查意见。

“银行贷款不像几年前那样成为一种制约因素，”巴克莱资本驻纽约分析师Michael Gapen表示。

家庭贷款的情况则喜忧参半。

一些国内银行对优质抵押贷款借款人放宽条件，这类借款人的需求连续第五季成长。

银行并表示，它们已放宽汽车贷款条件，但信用卡和其他消费信贷的条款则几无变化。

银行指出，对欧洲银行业的贷款标准几无变动。这是自美联储在2011年10月调查中开始询问此问题以来，首次没有进一步紧缩。(完)

(编译 徐文焰/戴素萍 审校 郑茵)

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