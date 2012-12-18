美联储官员拉克尔称量化宽松未必能促进美国就业

* 拉克尔称美联储最新政策是在测试货币政策公信力的底线

* 失业率门槛可能让美联储在控制通胀时受到束缚

路透夏洛特12月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)观点最偏于鹰派的官员之一拉克尔周一表示,美联储最近的政策举动不太可能对拉低失业率起到太大作用,但却有推高通胀的"实质"风险.

"鉴于目前的货币政策走向,我认为2014年及之后存在实质性的通胀上升风险,"里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在参加夏洛特商会年度经济展望会议时表示.

拉克尔还警告称,美联储资产负债表日益扩大,因此更容易受到"小失误"的影响.在今年美联储每次政策会议上,拉克尔都持不同看法.

美联储"尽可能多地提供刺激举措,同时还要避免损害到我们维持稳定物价的公信力,"他在CNBC电视台表示."我的顾虑以及我持不同看法的原因就是...我们似乎愿意测试这种可信度的底线."

美联储上周表示,在每个月购买400亿美元抵押支持证券之外,每个月再购买450亿美元较长期公债,直到美国劳工市场前景出现大幅改善为止.

美联储还首次承诺只要通胀不面临升破2.5%的风险,就将维持利率不变,直到失业率降到6.5%以下.此前美联储承诺的是将低利率维持到至少2015年中期.

拉克尔表示,他支持放弃以时间为参照的政策作法.但他认为,6.5%的阈值"存在风险",因失业率并不能全面反映劳工市场状况,且美联储无法直接控制失业率.

"风险在于,人们开始紧盯失业率,它会干扰我们的对外沟通,"他向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,并称这可能造成与美联储维持物价稳定职责之间的矛盾.

这也可能令美联储绑手绑脚,"阻挠其对通胀采取先发制人的行动,"拉克尔稍晚对记者表示.

"我应表明我不认为来年存在通胀风险,"他说."也许2014年通胀风险也不大,但届时经济回升,民众会开始质疑'他们到底会不会采取预防行动,'这让我担忧这种做法的影响."

拉克尔补充说,他预计美国失业率将在约三年内降到6.5%.上月失业率降至7.7%,这并非因为就业快速成长,而是因为更多沮丧的劳工离开劳动力市场.

拉克尔预测美国明年经济成长率约达2%,接下来一年将"开始变强."他说,能源价格急升,或美国主要贸易伙伴意外走下坡,都可能压低成长速度.

另一方面,他补充说,倘若美国国会议员在促进财政可持续性方面取得令人信服的进展,则经济出现强于预期的复苏力道也不无可能,因为压力纾缓后会释放出积压需求.

拉克尔说,无论如何,单靠货币政策很难改善经济成长或拉低失业率.

"我们在美联储的主要职责是维持通胀处在低位并保持稳定,"他说,并指出过去20年的平均通胀率接近美联储2%的目标水准.

他并表示,"我们并不真正知道货币政策是否能够使就业市场出现稳定的改变,我们可能在试图实现不切实际的快速改善."

美联储理事史坦(Jeremy Stein)在法兰克福的一次讲话中,并未在其准备好的讲稿中置评美国经济前景和货币政策,而是谈论美联储上周决定收紧对外资银行的监管的提议.

该计划将迫使外资银行将所有分支纳入一家控股公司名下,这样控股公司的资本要求将等同于美国控股公司.最大的那些银行还将需要持有流动性缓冲.(完)

(编译 侯向明; 审校 张涛)

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