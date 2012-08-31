美联储是否进一步放宽政策将是“困难的抉择”

* 市场在伯南克讲话前臆测QE3

* 洛克哈特认为,联储进一步放宽政策将有正面效果

* 普洛瑟称没有理由推出冒险的宽松举措

路透8月30日电---亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示,美国联邦储备委员会(美联储)政策制定者下月开会决定是否采取行动提振经济,这将是一个"困难的决定".全球市场眼下正在焦急地等待美联储主席伯南克的讲话.

洛克哈特表示,进一步的刺激将对美国经济复苏有一些正面效果,但他警告称这种行动的代价尚不完全明确.

"如果情势从现在起开始恶化--比如每月新增就业岗位持续远低於10万个...或者,如果出现可能暗示会陷入通缩的通货膨胀减缓迹象--那时就不会对政策存有很多的疑问,"洛克哈特对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示,他今年在美联储政策制定委员会中的拥有投票权.

"但是，我认为现在的问题是你的收益是多少以及短期和长期的成本."

金融市场普遍猜测,伯南克或将在周五的演讲中暗示推出第三轮量化宽松(QE3),而联储政策制定者可能在9月12-13日的会议上实施该计划.

在经历数十年来最严重的衰退後,美联储在2008年後期将利率降至近零水准,并大举买入2.3万亿美元资产以刺激经济.但美国经济复苏,特别就业复苏迟缓,今年经济增长下滑,引发对联储将再次行动的预期.

然而，由於近几周公布的经济数据相对改善,而且有些央行官员担心QE3没什麽作用,最终的决策仍不确定.

联储鹰派代表人物、费城联邦储备银行总裁普洛瑟警告称,没有理由推出新一轮资产购买计划,部分因其可能刺激未来的通胀.

普洛瑟对CNBC表示,"我认为量化宽松目前并未在成本-效益测试中获胜."

虽然普洛瑟认同QE3可能在某种程度上会降低利率,但他警告称资产负债表中大规模的准备金可能最终推高物价并损害经济.

他说道,"当这些超额准备金开始流入经济,通胀风险将比现在严峻.目前这只是个风险."

**市场对QE3的预期降温**

周四美国股市下跌而公债上扬,因交易员对伯南克将暗示出台第三轮量化宽松举措(QE3)的预期略有降温.美元兑欧元则上涨,美联储近几年来的两次大规模宽松举措曾令美元承压.

"(伯南克)讲话'有可能'很大一部分内容着重於检讨美联储以往的做法,对未来行动的讨论也许沿用近期美联储对外沟通的说法",摩根大通经济学家Michael Feroli说.

"进一步的刺激举措如果实施的话,将会有一些正面作用,"洛克哈特表示.他补充说,他对於进一步行动的较长期成本并不"过分担忧".

他认为,美联储有可能将较长期利率推至较目前更低的水准,此言暗示美联储维持隔夜利率在近零水准的时间有可能还要向後延长.

美联储在8月1日的会议上重申,预期至少到2014年底都将维持利率在近零水准.是次会议记录显示许多央行政策制定者当时希望调整这个日期,但对此事的决定推迟到9月会议再作出.(完)

--编译 张荻/郑茵;审校 张涛/艾茂林

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。