美国达拉斯联储总裁称无需推出QE3

路透德克萨斯州圣马科斯2月15日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三向华尔街发出信号:不要期望美国联邦储备委员会(美联储)采取更多量化宽松举措.

高盛及其他华尔街机构的分析师数月来一直预测美联储将推出第三轮量化宽松举措(QE3),扩大已令其资产负债表规模接近3万亿兆美元的长期证券购买计划.

"不会有QE3,"费希尔发表讲话後向记者称,"我认为没有必要推出QE3,无需增购抵押贷款支持证券和美国公债."

费希尔表示,经济形势好於美联储1月预期,当时该央行通过暗示利率将在2014年底前一直保持低位来进一步放松政策.

"华尔街一直猜测QE3将出炉,"费希尔称,"我认为这是华尔街的幻想--QE3不会推出,没有这个必要."

他还称,美联储已采取过多的宽松货币政策,该政策的"油箱"已灌得太满.

"事实上,货币宽松政策过度可能只会增加焦虑情绪,因为这些政策将助长人们对未来通胀的担忧,"费希尔称.

与此同时,明尼亚波利斯联邦储备银行网站刊登该行总裁柯薛拉柯塔的讲话称,他预计美联储当前的宽松政策将刺激通胀率明年升至2.3%,超过该央行的目标水准.(完)

--编译 许娜;审校 程琳

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