美国两年半内或仅需升息一次 美联储沟通方式令市场困惑--布拉德

路透华盛顿6月17日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德表示，在长达两年半的时间内，美国经济可能只需要升息一次，而美联储却在暗示另外的升息路径，这有损其可信度。布拉德是在周五主张央行应改变看待和讨论政策的方式时做出上述表示的。

布拉德要求美联储摈弃预测长期经济变量的做法，比如经济增长和目标政策利率，并要承认自己对未来的把握很小，还要说明美国经济在没有一些外部冲击的情况下，不大可能会变得比现在的状况差很多或是好很多。

布拉德称，他认为联邦基金利率的适宜水平在0.63%左右，比现在的水准约高出25个基点，并可能在“可预见的未来”保持这个水平。美联储发布的预估显示，联邦基金利率将会稳步升向3%或4%的历史正常水平，有误导之嫌。

美联储预测利率政策的“点阵图似乎太过陡峭”。联邦基金利率期货市场似乎不相信这个图。布拉德表示，市场预期的升息步伐要平缓许多。

“美联储的实际升息步伐要比委员会以前规划的慢很多。我们说的和我们做的不一样，实际上正在导致全球金融市场出现扭曲，给未来的美联储政策带来不必要的困惑，并损及(联邦公开市场委员会)的可信度，”布拉德说。

布拉德称，应该要认为美国经济正处在均衡状态中，经济增长、失业和通胀都不大可能出现波动起伏，因此没有什么理由去调整目前位于0.25%-0.5%的联邦基金政策利率。

布拉德在本周美联储的会议上践行了那个理论，把代表他的“点”从长期利率预测中移除。他这么做，是为了表明他是唯一一个认为从目前至2018年底之间美国只会升息一次的人。

虽然这么做，会让这位以前是通胀鹰派变成现在是美联储最偏鸽派的委员，那些标签并不能恰如其分地体现布拉德的思路。他不认为美国经济是个连续统一体，而是认为美联储应要看到美国经济是处在一个“机制”当中。这个状态下的适宜政策利率将一直维持着，直到经济衰退、生产率激增或其他冲击因素导致利率发生变化。

利率路径“在预测期间内实际上是持平的”，布拉德称，关键经济变量可能会持于当前水准附近，其中经济增长率为约2%，失业率约在4.7%，通胀率升向并可能停留在央行2%的目标位。

美联储周三发布的最新经济预测虽然没有这样明说，但它显示，央行预计经济增长率、失业率或通胀率在从现在至2018年期间几乎或者不会发生变化。

布拉德之前主张尽早升息，但近期他对自己对美国经济的看法做了许多反思，包括美国和其他发达国家或会陷入全球长期维持低利率的局面中。

货币政策通常包含对长期均衡增长、失业率和利率的估测，作为经济未来将会如何转变的指引。布拉德称，当前经济状况或许要稳定得多，所处的均衡状况让货币政策没有理由去改变。(完)