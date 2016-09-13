美国经济现状足以促使美联储“认真讨论”升息问题--亚特兰大联储总裁

路透亚特兰大9月12日 - 美国亚特兰大联储总裁洛克哈特周一表示，当前的经济状况足以促使美联储在下周会议上“认真讨论”是否升息。

“如果1.6%的通胀率和4.9%的失业率是你了解到的经济状况的话，那你会认为略微高于零的利率水平是适宜的吗?”洛克哈特在晨间对全美商业经济学协会发表的讲话中称。“我认为经济现状会在下周引发一场积极的讨论。”

洛克哈特曾表示过，近期数据和他与南部企业高层的接触让他对就业继续增长和通胀最终升向美联储目标水准抱有信心。

虽然没有否认他的几位同事给出的经济或处在低增长轨道上的悲观论断，但洛克哈特认为经济在“慢慢向前行，并没有失速”。

洛克哈特表示，今年下半年经济增长应会走强，向3%的增长年率靠拢。他表示，虽然低迷的通胀率依旧是美联储政策难题中“令人尴尬的”方面，但他仍坚信随着时间的推移通胀率将上升，因为消费支出仍很强劲，且就业增长也在持续。

美联储下周开会时，“当前经济形势会引发(对加息)的认真讨论，”洛克哈特说。

一些地区联储总裁已经表示，他们做好了再度加息的准备，即便是一些具有影响力、常驻华盛顿的美联储官员称希望看到通胀方面有更多的进展，并希望能够确认劳工市场的疲势得以消除后再展开行动。(完)