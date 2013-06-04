美联储官员称FED今夏或开始减少购债规模

路透6月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)两名高层官员周一表示，联储可能在今年夏季减轻大规模购债的刺激政策力度，不过是否作出这一决定取决于经济能否继续改善。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特对BNN电视表示，“如果我们在未来几周能看到一些正面数据”，那么美联储减少目前每个月850亿美元公债与抵押支持债券(MBS)的购买规模就是可能的。

洛克哈特称，他准备考虑“在未来三次(联储)会议上”支持减少购债...“我倾向于更加谨慎一点，认为或许会在8月、9月或者今年更晚(实施)，”他在接受彭博电视访问时指出。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯稍早在斯德哥尔摩重申，他认为美国就业市场正在改善，足以令美联储在夏季开始减少购债。

不过两人都有所保留。威廉姆斯称，应小心观察低通胀情况；洛克哈特也称，减少购债的决定很可能不会在本月的政策会议上就作出。

但两人的言论仍令助长了外界对美联储准备在未来数月减少刺激举措的预期。联储主席贝南克上个月称，该央行可能在未来几次会议上决定减少购债，引起金融市场恐慌。

其他联储官员在近几周也对这一观点表态支持。

威廉姆斯基本上维持了其在4月演讲时表达的观点，即联储可能在年底前结束购债计划。但他也是近期第二位公开将通胀状况与是否减少购债挂钩的地区联储银行总裁。

“对我来说，还是要留意美国就业市场传出的各种迹象，留意对美国经济发展势头信心增强的迹象，同时也要仔细留心基础通胀率水平以及通胀前景如何，”威廉姆斯对记者表示。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上个月表示，要待通胀上升后他才会投票支持削减货币刺激政策规模。

美联储每月买入850亿美元美国公债和抵押支持证券，以打压长期利率、刺激就业。联储还承诺将继续实施该方案，直到就业市场前景出现明显改善为止。

威廉姆斯指出，基础通胀在1%，低于美联储2%的目标水平。他在斯德哥尔摩的一场研讨会上表示，通胀处在低水平主要是受到临时性的因素抑制，并预期通胀率将重回2%。

但他也表示，通胀也是美联储在决定政策时关注的因素之一。

他说，“如果通胀维持在低位，且更令人担心的是，长期通胀预期下降，远低于2%的水平，那么在其它条件相同的情况下，这些因素就会成为支持扩大总购债规模的理由。”

洛克哈特周一表示，美联储很快就能够考虑削减刺激措施。

“那并不是说肯定是6月会议，但我们即将迎来这样一个时期，可以根据经济发展情形以及对经济的信心增强的情况，来认真考虑这一选项，”洛克哈特周一对福克斯商业电视网表示。

他此前曾表示，决策者可能考虑在今年下半年某个时候减少购债规模。

洛克哈特称，他预期就业岗位将继续以大约每月16万至17.5万的速度增长，若达不到这一水平可能会再度引起担忧。

路透访问的分析师预期，将于周五出炉的5月非农就业报告料显示，非农就业岗位增加17万个。

洛克哈特还明确表示，他并不赞成彻底结束购债。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)未来三次会议将分别在6月18-19日，7月30-31日以及9月17-18日举行。

洛克哈特与威廉姆斯将参加会议，但今年均没有投票权。(完)

(编译 徐文焰/梁睿雪；审校 郑茵/王丽鑫)

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