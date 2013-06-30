综述：美联储理事史坦认为9月会议或是考虑缩减QE适当时点

资料图片：美国联邦储备委员会理事史坦在波士顿联储和波士顿大学联合举行的宏观金融会议上。 REUTERS/Brian Snyder

* 史坦称，缩减QE的重点因素应该在于长远观点而非最新数据

* 在史坦提及9月是缩减QE的时点后，美国公债收益率扬升

* 史坦认为QE3推出后劳动市场有所改善

* 拉克尔预期市场波动将加剧

* 威廉姆斯称，要结束买债计划为时过早

撰稿 Jonathan Spicer/Alister Bull 编译 张明钧

路透纽约/西维吉尼亚白磺泉6月28日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事史坦表示，9月可能是美联储考虑缩减资产购买的适当时点，他并强调必须考量经济的长远发展，而不要被最新经济数据所蒙蔽。

史坦的一番谈话引起分析师和投资人的侧目，而他更是举出数个例子说明美联储去年9月推出的买债计划改善了劳动市场。

史坦的演说，以及里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五的谈话，和其他美联储官员于本周发表的讲话有异曲同工之妙，均在试图安抚市场对于撤回购债计划的不安情绪。

但关于美联储缩减史无前例购债行动的时点，史坦及拉克尔的说法更加激进。

尽管如此，美联储内部对于经济力道的看法仍存在分歧，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)不再提及先前提出的可于2013年底停止购债的说法，改称“现在就马上缩减各项计划为时过早”。

美联储每月购入850亿美元的公债及抵押贷款支持债券(MBS)对金融市场提供了大量流动资金，带动股票及债券等资产上涨。

指标10年期公债收益率在史坦发表谈话后走高，急剧扭转此前平稳的市场表现。

美联储主席伯南克上周表示，只要经济表现一如预期有所进展，美联储今年稍晚料将缩减买债，并于2014年中期全面结束购债，届时失业率可能会已降至约7%。此番谈话出炉后数日之内，各金融市场均呈现重挫。

但史坦周五做出不寻常的举动，将投资人的注意力转移至美联储9月政策会议上，尽管下次联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开时间是在7月。

在FOMC中具有投票权的史坦表示，“委员会最好是在一次决策过程中、例如9月会议上清楚表示，其将主要权衡购债计划推出以来累积出现的大量讯息，而不会被会前几周才刚公布的那些数据过度地影响。”

史坦在纽约对外交关系协会(CFR)发表的演说中指出，9月初公布的数据“仍将会影响未来的决定”，尽管这些数据可能不会在9月任何政策决议中扮演主要角色。

“若消息面欠佳，且10月及11月公布的坏消息进一步给予佐证，这意味着7%的失业率目标可能难以在短时间内达成，而这项计划的其余部分也将相应延期，”他说道。

史坦的评论让人们对美联储政策路径的预期发生剧烈反应。

“不能轻忽史坦的评论，这同时也显示，可能已经有部分委员已经基本上决定9月就是实施时点，”纽约摩根大通美国分析师Michael Feroli表示。

拉克尔也将重心放在9月，称9月的美联储会议“肯定是”央行考虑放缓购债的时点之一，不过他称经济数据将会是关键因素。

本月接受路透调查的分析师中，有近半数预期美联储将会从9月开始放缓购债。

**市场波动料加剧**

今年在委员会中具有投票权的威廉姆斯并未提出其偏好的缩减购债时间表，他仅称“到某个时点”做这件事情是恰当的。他说，如果通胀持续低于预期，这可能说明需要增加刺激举措，而非减少。

他形容近期美国公债收益率上升是一“稳健”的情势发展，因这意味着各金融市场不再假设美联储将长期维持低利率。

作为美联储立场最强硬的官员之一，拉克尔先前便不断批评新一轮购债计划，他称伯南克厘清美联储对于未来购债的看法是“明智之举”，但他称就算美联储“缩手的速度和放宽的速度一样”，央行政策仍然算宽松。拉克尔今年在政策委员会中不具投票权。

拉克尔在西维吉尼亚州举开的一场司法会议上表示，由于要消化缩减量化宽松(QE)的消息，金融市场应该为波动加剧预做准备，他并称“这应该不会影响我先前提到的温和经济成长情景。”

威廉姆斯指出，利率突然上升意味着部份投资人先前过于沉缅于低利率环境，而金融市场部分领域一直在酝酿着泡沫。

他在发表演说后向记者表示，“移除一些市场上的泡沫是稳健的做法。”

在劳动市场方面，目前失业率仍处于7.6%的高位，史坦称去年推出买债计划时，失业率为8.1%。他说在实行购债之后每月就业岗位大幅增加，并称美联储的预估也变得越发乐观。

史坦表示，随着第三轮量化宽松(QE3)越来越接近实现政策目标，美联储可以更为明确地说明其对QE3的规划。他说，伯南克所提出的时点展现出“委员会更愿意阐明自己希求的目标，而不是采取‘当我们看见时就知道了’的做法。”

不过史坦强调，放缓QE3的步伐很大程度上仍取决于经济表现。他并称这并非标志着政策转变，目的只不过是对投资人厘清事实。

与他2月的说法相较，史坦的态度略有转变，他曾在2月警告，大规模买进资产造成了垃圾债券及其他市场的价格泡沫。史坦在美联储委员会的资历虽相对较浅，但仍很受尊敬。

但他在周五表示，虽然制定货币政策时须考量金融稳定，但QE3所带来的好处已经超过该计划的成本，当中包括这些失稳风险。(完)

(译文审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。