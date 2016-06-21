美联储警告美股估值“远高于”过去30年中值水准

路透纽约6月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二表示其认为美国股票目前价格过高，发出了主席叶伦任内最强烈的警告。

“股票预估市盈率(本益比)已升至远高于过去30年中值的水准，”美联储在半年度货币政策报告中总结道。

“受美联储活动影响，所有资产的价格目前都很高，”Harbor Advisory的首席投资官Jack DeGan称。

“我想美联储已清楚地表明，我们目前处于低利率环境，因此所有金融资产的估值都仍将处在高位。”

这已经不是叶伦领导的美联储首次在这份备受关注的报告中谈及股市估值问题。

最有名的当属其在2014年7月报告中指出，生物科技和社交媒体类股的价格“过高”。

这番警告促使这两个板块出现了一轮短暂的下跌，但一年后一只专注于社交媒体股票的上市交易基金(ETF)和另一只专注于生物科技股票的ETF分别上涨了3.0%和50%。

**远高于通常水准**

周二的报告是叶伦自2014年2月上任以来，美联储首度强调股市整体估值“远高于”通常水准。

在2015年7月的报告中，美联储并未明确提及股市估值问题，虽然当时标普500指数.SPX仅比历史收盘高位低不到1.0%。

而在今年2月发布的报告中，美联储称股市估值“更接近平均值”。该份报告公布后翌日，美股就创下年内低点，从那时以来标普500指数上涨了约15%。

根据汤森路透DataStream，美联储的估值衡量指标，也就是预估市盈率目前为16.47倍。该比率较2月10日的15.43倍温和上升6.8%。而过去30年的中值是14.86倍。

但市场参与者说不能孤立地看待股市估值，美国公债收益率偏低也是助长股市估值的因素，而这一点美联储也承认。10年期美债收益率最近曾低至1.52%，创下2012年7月以来最低。

“利率也比过去30年均值来得低，所以你不能在10年期美债收益率低到1.6%的时候，还用同样的指标来衡量，”Wunderlich Securities首席市场分析师Art Hogan说。

“当你考虑到标普500指数(股息)收益率约为2.5%、而10年期美债收益率接近1.6%时，那么不论(预估市盈率)是多少倍，都对股市有鼓励作用。”(完)