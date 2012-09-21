美联储官员态度逆转凸显经济忧虑

* 柯薛拉柯塔希望利率保持在低位,直到失业率降至5.5%

* 他说美联储应该维持低利率,除非通胀预期上升

* 其他两名美联储官员淡化QE3带来的通胀风险

路透密西根9月20日电---美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔长期以来一直认为,采取过於激进的措施来压低美国失业率可能刺激通胀上升,但他周四却改弦易辙,声称应该维持低利率直到失业率大幅下降.此事凸显美联储对於疲弱的美国经济是何等担忧.

柯薛拉柯塔是19位美国货币政策决策者之一,而且是知名的通胀强硬派.他建议美联储应该维持低利率直到失业率降到5.5%.尽管从目前的8.1%降到5.5%可能需要至少四年时间,但他认为,只要通胀预期不失控,美联储就应该坚持低利率承诺.

其他两名美联储官员在其它地点发表讲话时,也淡化第三轮量化宽松(QE3)可能带来的通胀加剧风险.

"这种对未来四年或更长时间内可能都不会发生某件事的专一性,会向经济提供所需的刺激,"柯薛拉柯塔说.

柯薛拉柯塔表示,从过去15年的通胀表现来看,要到失业率跌至接近5.5%之後,通胀率才会脱离目标水平.

"只要美国联邦公开市场委员会(FOMC)能够实现物价稳定的目标,就应维持利率在极低水平,直到失业率跌到5.5%以下为止,"他说."如果人们相信失业率降低後联储会取消宽松政策,那麽FOMC现在就能提供更多刺激措施."

**常规选项逐渐减少**

美联储官员正在动另一个念头,即对预期何时将收紧政策给出更明确的指引,例如将加息与具体的失业率和通胀率水平相挂钩.

据7月31日-8月1日会议记录显示,美联储正考虑引入经济指标,使金融市场更明确地了解未来政策走向.美联储愈发关注改善与市场之间的沟通,反映出其常规选项正逐渐减少.就拿利率来说,自2008年末以来利率就一直处在极低水平.

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯曾呼吁,如果通胀率不超过3%,美联储应承诺在失业率降到7%之前维持低利率.埃文斯是央行内最倾向於宽松立场的官员之一.

上周公布的路透调查中受访分析师预估中值显示,失业率到达7%,美联储将考虑停止每月购买抵押支持证券(MBS)的计划.

柯薛拉柯塔的论调在周四讲话中出现了变化,其在4月时曾一再呼吁美联储应在未来六至九个月内的某一时间开始扭转超宽松的政策立场.

"现在这位知名的鹰派人士似乎已被贝南克洗脑,"道明证券分析师Eric Green在客户报告中写道.柯薛拉柯塔的讲话"表明,在围绕贝南克向市场灌输的较长期维持低利率观念方面,美联储内部取得了更大的共识".

柯薛拉柯塔对记者表示,他的观点有所变化.现在他认为通胀的下行压力要比他在年初时认为的更大,他亦觉得,在居高不下的失业率当中,永久性因素所起的作用并不像他原来认为的那样大.

柯薛拉柯塔称,只要未来两年的通胀年率预估在1.75-2.25%之间,且长期通胀预期保持稳定,美联储就应被视为实现了维持物价稳定的使命.

他说,在过去15年间,中期通胀率预估从未突破2.25%,因此在失业率大幅下降至当前8.1%下方前,中期通胀率预估不太可能会突破2.25%.

**风险和可信度**

美联储对2015年失业率的预估是6-6.8%,远高於柯薛拉柯塔给出的5.5%.

道明证券的Green表示,柯薛拉柯塔的计划可能会破坏美联储在通胀稳定上来之不易的可信度.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特和波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦亦在周四表示,美联储第三轮量化宽松政策所带来的通胀风险可控,而且将被潜在益处抵消.

"简单地说,我认为(它)将有助於经济,"洛克哈特在堪萨斯城对记者表示,"与QE3相关的潜在风险并不严重,而且在现在及未来都是可控的."

洛克哈特称,尽管批评家们担心,向经济注入新的流动性可能会推高物价,但出现严重通胀的机率"很渺茫".与柯薛拉柯塔和罗森格伦不同的是,洛克哈特今年在美联储政策会议上有投票权.

美国8月消费者物价指数(CPI)同比升1.7%,低於美联储2%的通胀目标.

罗森格伦在马萨诸塞州称,和什麽都不做相比,QE3所带来的风险要小得多且更为可控.他说,美联储正在采行"恰当且有力的行动,来帮助避免美国经济陷入长期停滞."(完)

--编译/审校 张涛/梁睿雪/郑茵/兰秀娟/戴素萍/徐文焰/侯向明

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。