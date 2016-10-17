综述：叶伦认为“高压经济”政策或许是彻底摆脱危机的唯一途径

2016年10月14日，美联储主席叶伦在波士顿联储主办的经济会议上发言。 REUTERS/Mary Schwalm

路透波士顿10月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦周五在一次全面评估美国经济复苏不足之处的会议上指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，有可能给美国经济留下永久伤害。

叶伦在讲话中虽然没有直接评论利率或当下的政策忧虑，但她清楚表示，美联储对美国经济潜能正在下滑的担忧加重，可能需要激进的措施来重振。

叶伦在波士顿联储主办的经济会议的午餐会上对众多决策者以及顶尖学者表示，问题在于，是否“透过暂时实施‘高压经济政策’，加上强劲的总体需求以及收紧的就业市场”就能够修复对经济造成的伤害。

叶伦讲话虽然是提出一些还需要进一步研究的问题，但仍不失为重要的表态。美国经济成长是否足够接近正常水平因而需要稳步升息，抑或是仍然低于正常水平且伤痕累累？美联储内部对此的争论日益激烈。

她的讲话在周五刺激美国债市，市场将此解读为美联储或许愿意容忍通胀率升破2.0%的美联储目标。对通胀预期最为敏感的美国较长期公债价格大幅下滑，收益率攀高。

30年期公债和10年期公债收益率当日均收于6月初以来高位，与两年期公债利差扩大至七个月来最阔。

DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach对叶伦的讲话解读为，“无需仅仅因为通胀率高于2%就收紧政策...通胀率可以达到3%，只要美联储认为这是暂时的。”

虽然投资者总体上认为美联储可能在今年12月会议上加息，认可国内5.0%的失业率以及对于通胀将会上升的预期，但并不相信联储会在之后继续有积极行动。

本次会上普遍认为，经济成长迟滞主要是老龄化以及人口变化作用的结果，不大可能出现改变。

“我们或许要接受低成长的现实，”旧金山联储高级研究人员John Fernald说。

“如果强劲的经济状况能部分扭转供给端发生的损害，那么决策者可能希望在复苏时秉持的立场，要比依照供应基本独立于需求这一常规观点所要求的更加宽松，”叶伦说，这样一来，“决策者迅速积极地行动以应对衰退，就变得更加重要，因为这样做将有助于减轻经济低迷的严重程度和持久性。”

叶伦认为，公众对通胀的预期非常难以改变，未来可能再度需要前瞻性指引这类政策工具，“因全球利率可能继续保持在历史低位，且一旦经济再陷衰退，单靠低短期利率可能不足以进行应对。”(完)