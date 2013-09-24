白宫选择美联储主席过程失当--美联储官员

路透美国圣安东尼奥9月23日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称，白宫选择美联储下任主席的过程“严重失当”，导致美联储政治化，候选人遭到诋毁。

费希尔在达拉斯独立银行家协会表示，选择美联储主席“不应成为公开的讨论”。

前美国财政部长萨默斯一周前退出竞选，称他如果当选将引发口水战。外界认为萨默斯是总统奥巴马青睐的人选。

外界目前认为美联储副主席叶伦的胜算最大。

叶伦属于鸽派，而费希尔属于对立的鹰派。费希尔表示，叶伦会成为伟大的美联储主席，并指出他们在每次美联储政策会议开始时都会行亲吻礼。

费希尔称，美联储主席一职也可能有其他人选，但没有具体言明。（完）

编译：李富强 发稿：

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