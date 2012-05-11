伯南克称美国抵押房贷审核过於严苛

* 银行在金融危机後行事谨慎,损及抵押贷款

* 伯南克预计放贷操作不会迅速转变

* 房屋按揭融资系统的前景黯淡

路透5月10日电---美国联邦储备委员会(FED)主席伯南克周四称,银行业在发放抵押贷款方面限制过多,导致很多信誉良好的购房者也被拒于美国楼市之外,且贷款操作似乎不会在短期内松动.

伯南克通过卫星向芝加哥的一个银行业会议发表讲话时强调,抵押融资供应依然存在问题,尽管随着2007-2009年金融危机消退,目前银行业体质已稳健很多.

"诚然,回到危机前的贷款条件将是不合适的,"伯南克说,"但目前的放贷标准或许正限制或妨碍很多值得信赖的借款人获得贷款."

管理松懈的贷款业务,包括向很少提供或不提供就业及收入证明的借款人发放"说谎者贷款",一直被视作导致2007-2009年严重金融危机的重要诱因.

伯南克暗示,银行业可能对外界对其放贷操作的批评反应过度,这股反作用力可能非常难以改变.现在银行业做法已经严苛许多.

"许多因素显示情况将很难立刻改变,包括经济和楼市复苏缓慢、政府支持企业未来的不确定性持续、缺乏健全的私人机构抵押贷款证券化市场以及银行谨慎的态度,"伯南克说.

伯南克表示,整体而言,目前银行的房屋抵押贷款未清偿余额已从最高峰值减少约13%.

伯南克说,从好的方面来说,银行业体质普遍增强,目前银行业手上有更多资本和充沛的流动性,所以当复苏取得动能、产生更多信贷需求的时候,银行将更有能力扩大放贷,而这正是经济成长转强的必要条件.(完)

--编译 肖群英/李婷仪;审校 张荻

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