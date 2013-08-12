（更正）奥巴马称萨默斯和叶伦等均为下任美联储主席人选

(更正：正文第一段译文有误，澄清萨默斯是“前美国国家经济委员会主任”)

路透华盛顿8月9日 - 美国总统奥巴马周五表示，前美国国家经济委员会主任萨默斯和美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事暨副主席叶伦均非常符合担任下任美联储主席的要求，但他强调这一重要职位还有“一些出色的候选人”。

“坦率地说，我认为萨默斯和叶伦都是很有资格的候选者。还有一部分候选人也非常符合条件。我将在秋天作出决定，”他在新闻发布会上表示。

现任美联储主席伯南克的任期将于2014年1月31日到期，而奥巴马明确表示伯南克将不会再度连任，尽管伯南克尚未在公开场合谈及过其未来计划。美联储一位发言人表示目前情况仍是如此。

萨默斯和叶伦均为极具名望的经济学家。

如果叶伦当选，她将成为美联储的首位女性主席。她的部分支持者将此作为一个话题，并将此与萨默斯2005年担任哈佛校长时的争议性言论相比较。萨默斯曾称科学和工程界女性较少，可能是因为缺乏这方面的天资。

奥巴马也表示，无论谁担任下任主席，都应该给予控制通胀和充分就业同样的重视。这是美联储的两大使命，但他称失业问题目前更加紧要。

奥巴马还谈到美元强势的必要性，而萨默斯在克林顿政府担任财长时也频频这样谈论美元。

人们认为叶伦在货币政策的偏好方面，比起萨默斯在一定程度上更为温和。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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