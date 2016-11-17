专访：美联储对美国大选不为所动 专注于升息--梅斯特

路透克利夫兰11月16日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在接受专访时表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)不必对美国总统大选结果出人意表后的市场走势过度反应，部分是因为现在就对任何新支出和贸易政策做出预测是言之过早了，因此计划仍是逐步升息。

“市场有所反映，之后再次反映，”她在周三时对路透表示。“必须小心对此过度反应...因为关于(财政)方案会如何，它们知道的不比别人多。”

梅斯特今年对联储政策有投票权，外界也将她视为鹰派但讲究务实。她表示，并不会突然调整经济预测。她并称，“当在...财政政策方面的情况愈加明朗时”，升息将会做出反映，“但也要根据欧洲和其他地区的发展情况。”

“某种财政政策改变的可能性或将升高，但无法是移民、税改、基础建设支出或贸易政策，我们并不知道这些政策的时间点或形式，”梅斯特表示。

特朗普在竞选时打着重新协商或停止某些国际贸易协议的口号。梅斯特指出，自由贸易中有“赢家、也有输家”，“贸易可能提升国家的经济生活水准，自由贸易有加分作用。”

针对移民问题，她指出雇主通常难以找到有技能的员工。“增加雇主寻找合格员工困难度的政策，将使得这些企业所面临的压力升高，到头来对经济发展并不必然是件好事。”

梅斯特及其他多数美联储官员均预计，该央行将于12月再度加息。据9月所发布的预估中值显示，他们预期明年将两度升息，在2017年末之前将目标利率推升至约1.1%。

“我的路径可能略高于大家预估的路径，”梅斯特在提及预期中的升息时指出。“经济正达到我们的两项目标，因此似乎适合开始调高利率，”她在提及美联储通胀及就业目标时指出。

她称，在面临市场“极度”波动时，她会重新思考，“但我们所谈及每日的波动...并不会让我特别感到困扰，亦不会因此而想要改变政策立场。”(完)