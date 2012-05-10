美联储批准中国国有银行在美成为控股公司

路透华盛顿5月9日电---美国联邦储备委员会(美联储)周三批准三家中国大型国有银行在美国设立分行,并允许其参股美国的银行.美联储认为,这三家银行在中国市场受到良好管控.

美联储称,中国工商银行(601398.SS)将成为一家银行控股公司.该行是中国最大银行,70.7%股份为中国政府所拥有.

另外,中国投资公司CIC.UL以及中投掌控的公司中央汇金,均获准成为银行控股公司.

三家银行将藉由持股纽约的东亚银行(美国)而成为控股公司,这是首度有中资银行获准参股美国的银行.

中国工商银行总资产估计为2.5万亿美元.

联储称,其认为中国工商银行受到中国监管当局完整且一致的监督,这是中国银行业者获准在美国吸引存款或者拥有美国银行的必要条件.

另外,美联储也批准中国银行(601988.SS)在芝加哥设立分行,扩展在美国市场覆盖的申请.中国银行为中国第三大银行,71%股权属於中国政府,目前在纽约、洛杉矶设有分行.

中国银行资产达1.87万亿美元.

中国第四大银行中国农业银行(601288.SS)亦获美联储许可在纽约设分行.农行资产1.85万亿美元,中国政府持有83%股权.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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