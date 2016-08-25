美国堪萨斯城联储总裁称是逐渐加息的时候了--CNBC

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透8月25日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，考虑到就业和通胀形势的改善，到了美联储逐渐加息的时候了。乔治是唯一一位在上月美联储会议上反对维持利率不变的委员。
“我的确认为是开始变动利率的时候了。那并不意味着我支持高利率，也不意味着我认为需要快速行动。我赞同利率逐渐变动，”她在杰克森霍尔接受电视采访时表示。杰克森霍尔全球央行官员会议本周将召开。
“不过在就业动向处在良好态势，通胀率较低且稳定的条件下，我认为可以撤掉一部分的宽松政策，”乔治对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。(完)
(编译 王洋; 审校 王兴亚)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。