美国堪萨斯城联储总裁称是逐渐加息的时候了--CNBC

路透8月25日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，考虑到就业和通胀形势的改善，到了美联储逐渐加息的时候了。乔治是唯一一位在上月美联储会议上反对维持利率不变的委员。

“我的确认为是开始变动利率的时候了。那并不意味着我支持高利率，也不意味着我认为需要快速行动。我赞同利率逐渐变动，”她在杰克森霍尔接受电视采访时表示。杰克森霍尔全球央行官员会议本周将召开。

“不过在就业动向处在良好态势，通胀率较低且稳定的条件下，我认为可以撤掉一部分的宽松政策，”乔治对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。(完)