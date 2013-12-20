美国初级市场交易商预计美联储明年底结束购债

路透对华尔街初级市场交易商的调查显示，美国联邦储备委员会料将于明年底结束购债计划，但2015年下半年之前不会开始升息。美联储周三宣布明年1月将开始缩减购债，这让很多投资者感到意外,不过美联储同时承诺长时间将利率维持在接近零的水准。图为美联储大楼。路透