焦点：达拉斯联储总裁称联储应逐步谨慎加息 美国经济将展现韧性

2014年10月28日，图为位于华盛顿的美联储总部大楼。 REUTERS/Gary Cameron

路透3月29日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周二表示，预计今年美国经济将展现韧性，但美国联邦储备委员会(美联储，FED)应循序渐进且审慎地推进升息。

“我们将...继续努力，但预计未来还存在一些问题，会对GDP带来一些下行压力，并将影响失业和通胀，”柯普朗在德州奥斯汀表示。

柯普朗还对其他国家带来的影响持谨慎态度。柯普朗在美联储3月会议前曾表示，他对加息路径的预期下调。

随着中国经济向消费拉动转型，中国经济放缓对美国经济增长产生的影响可控，但全球金融的相互关联可能给美国带来更大压力。

“我们最大的担忧是，随着中国经历很长时间的转型期，中国将会经历一些汇率贬值或者波动时期...或者他们的市场出现动荡，”柯普朗说。“我更担心的是这会迅速传导至全球金融市场，并导致美国信用息差走阔，促使资金避险...从而在我们的市场也激起波动。”

他补充说，虽然他相信中国拥有管理转型过程的工具，但他们正在试图做的一些事情是没有前例的。

美联储主席叶伦周二稍早亦表示，鉴于存在全球风险，对于升息宜保持“谨慎”。

在对记者发表言论时，柯普朗拒绝排除在4月26-27日美联储下次会议上升息的可能性。

“一般来说，我认为应该假设美联储的全部八次会议都有可能升息，”他说。

在两周前的会议上，美联储把对今年升息次数的预期调降至两次，去年12月时预期是四次。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周二表示，美国经济仍允许逐渐升息，对全球经济放缓及金融市场动荡产生冲击的担忧有些过度。

“其他国家的经济状况决定不了我们的经济，”威廉姆斯在新加坡国立大学的演讲中表示。

“我的基本看法是，就留在升息轨道上，不要让评论可能带来的噪音影响我们，致使我们分心。”

上周美联储的两位决策者暗示，美联储或最早在4月26-27日的会议上决定加息。

但周一疲弱的消费支出及通胀数据抑制了投资者对于下次升息时间的押注。

威廉姆斯表示，如果美国经济跟去年一样表现良好，那么2016年将能够稳步升息。

根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利率期货目前显示，交易商预计美国下个月升息的概率约为12%。(完)