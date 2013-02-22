购债忧虑不太可能促使美联储撤出刺激政策

* 看法或在改变,但政策不会随之而动

* 伯南克和叶伦目前看上去仍致力于购债

* 最担忧刺激性举措的是没有投票权的官员

* 经济展望和就业仍不稳固

路透华盛顿2月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储)官员可能会继续坚定推进购债计划,尽管有些方面愈发忧虑如果过度实施购债举措,会助燃资产泡沫或通胀.

美联储官员就目前的量化宽松举措是否为明智之举进行了激烈辩论,当记载这一情况的上次会议记录于周三公布时,美股大跌.

投资者推断美联储在权衡经济刺激举措的风险时变得更加小心谨慎,这是正确的,但这并不意味着联储官员将断定刺激举措弊大于利.

事实上,对美联储现行政策显得忧虑最深的官员今年并不在决策机构投票委员之列,而联储两位最有影响力的官员--主席伯南克和副主席叶伦--被认为对购债计划态度坚决.

"这不是一场势均力敌的讨论,让人感觉委员会两方阵营的力量并不均衡,"巴克莱资本首席经济学家Dean Maki说."伯南克和叶伦是量化宽松政策的坚定支持者."

美联储自2008年以来实施一系列购债计划,其资产负债表规模增加了两倍有余,达到3万亿美元左右.联储在今年1月决定每月持续购买850亿美元公债,直至就业市场前景明显改善.

但会议记录突显出央行19位决策者之间的严重分歧.

会议记录显示,"数位与会者表示,对资产购买行动成效、成本和风险的评估,很可能使(决策)委员会在认为就业市场前景大幅改善前就减少或停止资产购买."

这种语调致使标普500指数录得逾三个月来的最大跌幅,并持续冲击全球风险性资产,因投资者质疑美联储对经济的注资还会持续多久.

分析师目前试图从下周二和周三伯南克在国会做的证词陈述中寻求美联储政策的相关线索.他们或许会感到失望,因为伯南克很少走在美联储决策小组前面.

官员们已公开提出一系列担心的问题,从农业用地价格上涨,到美联储卖出债券以缩减资产负债规模之时可能造成市场震荡等.

美联储职员研究指出存在以下两个潜在风险:即当政策收紧时机到来时美联储的资产组合可能蒙受亏损,以及公司债投资者出现羊群效应这种令人苦恼的趋势.

美联储职员的这些研究,暗示联储七人理事会内部正在考量上述问题.实际上美联储理事史坦在本月稍早的一次讲话中,关注过公司债和杠杆贷款市场过热的风险.

**经济和财政政策未协调一致**

尽管疑虑重重,但美国经济仍看似需要帮助.经济成长在第四季度骤然刹车,1月份失业率小幅上升到7.9%.

鉴于政府即将大幅减支,且有关政府债务上限的议题也到了紧要关头,美联储有充分理由继续保持刺激政策.

"在未来数月财政政策可能突然收紧的情况下,美联储可能不太愿意讨论撤回宽松政策."Decision Economics资深顾问Cary Leahey说.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特称,权衡利弊之后,仍有足够理由支持当前的货币宽松政策.洛克哈特今年在联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权,但他在政策立场方面持中间态度,往往与FOMC保持一致.

"目前,不管从哪个方面来看,我都不认为维持高度宽松政策的代价会超过好处,这些代价大部分是较长期的,带有猜测性质."他周二对路透表示.

"许多"美联储官员对进一步购买资产的潜在代价表达了担忧,还有具体数目不详的官员感觉需要在经济目标实现前就缩减或结束购债计划.

但还有部分政策制定者对过早结束购债计划的后果表达了担忧,冲淡了上述观点.

"其他几人则主张,太快降低或结束资产购买可能造成的代价也很大."美联储称.

此外一些分析师指出,美联储的12月会议记录称,数名官员认为远在2013年年底前或许就需放缓或停止债券购买.在他们看来,最近的会议记录中未涉及相关日程,可以说他们的立场还是较为温和的.

"很有可能的是,年底之前美联储或仍将全力推行宽松的模式,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp认为.(完)

(编译 石冠兰/郑茵/王翔琼/洪曦/兰秀娟/张若琪; 审校 程琳/丁琦/杜明霞/侯向明)

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