“财政悬崖”步步逼近 美联储决策恐因大选更棘手

资料图片显示华盛顿美联储大楼。美联储正就今年底时的“财政悬崖”发出警告，届时美国政府预定实施的加税及减支，可能对脆弱的经济复苏构成重大威胁。 REUTERS/Joshua Roberts

* 大选年中,政治因素可能减弱美联储政策的效果

* 美国预定在今年底大幅加税及减支

* 伯南克周三可能对国会强调风险

路透纽约4月24日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)正就今年底时的"财政悬崖"发出警告,届时美国政府预定实施的加税及减支,可能对脆弱的经济复苏构成重大威胁.

除了监督失业率及通胀这两个正式使命之外,美联储还在密切关注围绕如何修正预算赤字的政治角力,这种对抗可能削弱经济.

如果决策层不放弃定於2013年初生效的加税和节支举措,则美国可能很容易再次滑入衰退.然而,在11月6日总统大选之前,国会料不会有任何举动.

美联储担心,在大选结果出炉前,企业及个人可能会缩手并减少开支,从而令市场坐立不安.大选结果可能为新税收及支出政策的出台铺路.

虽然几乎没有人认为政府会袖手坐视财政政策把经济推入另一次衰退,但党派政治却可能会削弱美联储空前规模的拯救经济行动的效果.

"我对总统和国会在大选之前的不作为感到失望,"圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德上周在犹他州对记者说.

"我也担心,今年年底时,市场对财政悬崖将有非常糟糕的反应.市场可能开始臆测,在选举之後会发生甚么、不会发生甚么……,"他说.

不过,当被问及美联储可以采取甚么行动时,布拉德似乎摒除了一种可能性,即美联储再次诉诸购债行动,来抵消预算赤字与经济政策方面的政治僵局影响.

"这一切要取决於国会,"他说.

2011年美国国会在争辩是否该提高债务上限时,差一点将美国逼至违约境地,不但让市场焦急万分,还付出了被标普摘除其AAA顶级信评的代价.

这一次的危险更大,而时间正一分一秒流逝.

**峭壁**

所谓布什(布希)减税政策将在2012年年底结束,意味着几乎所有的美国纳税人缴税都将增加,除非减税政策延长.

与此同时,联邦项目将全面缩减1.2万亿(兆)美元,因去年国会未能就削减预算赤字达成全面协议.

美国料在年底前再次触及借债上限,意味着国会需要同意提高该上限,否则政府部分部门可能停摆.

此外,美国总统奥巴马减免个人所得税的政策也将在12月31日到期,需要另一政策弥补,以免替代性最低税(alternative minimum tax)影响更多的中产家庭.AMT最初仅针对富裕人群,不过现在对越来越多的中产阶层设定最低税率.

这些问题可能会在大选日和新年之间"没用的"国会会议上处理.不过谁能入主白宫和控制国会的不确定性已引发更多担忧.

"如果我们认为美联储考虑货币政策时没考虑这一点,那就太天真了,"RBC资本市场的首席美国经济分析师Tom Porcelli称.

"不过美联储可能会表示,最多只是略微考虑这个问题,因为他们不想成为财政政策的补充,"Porcelli称.

美联储官员周二召开会议,主席伯南克可能在周三的记者会上警告国会议员,情况可能变得多危险.

浏览路透对美联储决策者软硬观点的互动图表,请点击:(r.reuters.com/jad67s)

伯南克2月对国会表示,若议员不能解决"巨大"的财政悬崖问题,美国经济复苏可能停顿.

"我希望国会将考虑这一点,并找出方法,实现同样的长期财政改善,不要让(上述假设)某天成为现实,"他称.

RBC资本市场预计,若潜在危机得不到解决,则届时原本预计只是略高於2%的国内生产总值(GDP)增长率可能会减少3.8个百分点.

**呼吁制订可靠的财政计划**

美联储决策者曾暗示,若要该央行采取更多行动,例如实施第三轮量化宽松,需经济比预期恶劣,且通胀保持在较低水平.

自2008年底以来,美联储一直维持利率在近零水准,且购入2.3万亿(兆)美元证券,以此刺激经济成长并支持经济复苏,但高失业率及成长乏力拖累着复苏进展.

美联储官员隔一段时间就会向议员们呼吁,要制订一份可靠的降低美国债务的财政计划,不要在短时间里大幅削减支出和增加税收,这样的短期行为会抑制投资和支出,削弱经济复苏.

美联储副主席叶伦本月表示:"一个显而易见的风险是,对未来财政政策调整的不确定性高升,或将打压家庭和企业的支出计划."

美国消费者信心仍然脆弱,本月有所下滑,因美国民众对短期前景并不太乐观.如果看上去在大选结束前不会解决什麽问题,则消费者和投资者或许会一门心思的关注财政方面的不确定性.

"显然,如果你听听共和党的立场,将是一套非常不同的政策,人们就可能产生不确定的感觉,从而可能减少支出,"投行Elara Capital董事长Avinash Persaud表示.

去年8月,围绕美国举债上限的不确定性导致道琼工业指数.DJI单日波动点数达三位数,由於投资者转投公债避险,而在两周内跌去7.2%.

如今由於利率很低且信贷唾手可得,若美联储为阻止此类动荡而采取额外举措,效果只怕有限,并且可能被保守派指责为干预大选.经济问题是选战焦点.

本月路透调查显示,美联储进一步购债的可能性为30%.16家受访初级交易商中有11家表示,美联储终将实施第三轮量化宽松,凸显了当前不确定的环境.

"制定货币政策不仅要基於眼下的经济形势,也要考虑到几年之後的经济情况,"经纪交易商International Strategy and Investment Group政策研究董事总经理Roberto Perli称:"显然这会让你看到整个财政悬崖的情况."(完)

--编译 李婷仪/王丽鑫/王翔琼;审校 徐文焰/程琳

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