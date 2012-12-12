美联储决策者明年立场料更偏温和

美国联邦储备委员会(FED)在2013年可能倾向於采取更多措施刺激美国经济，因两位支持超宽松货币政策的决策者将在货币政策委员会中获得投票权。分析师亦表示，投票权轮换会拉高出现不同声音的可能性，但还不足以抵消更倾鸽派的政策倾向。路透