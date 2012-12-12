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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 09:53 BJT

美联储决策者明年立场料更偏温和

美国联邦储备委员会(FED)在2013年可能倾向於采取更多措施刺激美国经济，因两位支持超宽松货币政策的决策者将在货币政策委员会中获得投票权。分析师亦表示，投票权轮换会拉高出现不同声音的可能性，但还不足以抵消更倾鸽派的政策倾向。路透

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