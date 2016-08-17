综述：美联储官员对经济的信心增强 认为今年可能升息

路透纽约/诺克斯维尔8月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)在提高外界对今年升息的预期，甚至最早可能就在下月升息，此前两位决策者在周二表示，经济目前似乎开始在调整中，尽管今年上半年美国经济增长疲弱。

纽约联储总裁杜德利称，鉴于有证据显示薪资上涨和劳动市场趋紧有可能提振通胀，“有可能”在9月20-21日政策会议上升息。亚特兰大联储总裁洛克哈特也表示，下个月升息是有可能的。

这些官员的讲话促使投资者增加对升息的押注，九天后在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)，将举行全球主要央行官员年会，美联储通常会在这个会议上透露有关政策计划的信息。

6月英国退欧公投的冲击消退，对市场持续的影响不大，美国经济从今年前六个月仅仅1.0%的增长率反弹。6月与7月就业劲升，同时周二的数据显示工业生产与房屋开工稳定成长。

“我们正逐步接近我个人认为适合进一步升息的时间点，”对政策具有永久投票权、与美联储主席叶伦同一阵线的纽约联储总裁杜德利在Fox Business Network表示。

美联储去年12月将利率从近零水平调升，为近十年来首度收紧货币政策，但此后由于金融市场动荡，及美国经济成长停滞，利率一直按兵不动。

亚特兰大联储总裁洛克哈特在田纳西州诺克斯维尔对记者表示，他不排除在9月采取行动的可能性。

“如果是今天开会，我认为有理由依据经济数据认真讨论(目前是否可以升息)，”他表示，并称2016年升息两次是“可以想象的”。立场中立的洛克哈特今年在联邦公开市场委员会(FOMC)并不具投票权。

外界认为从基调上看，杜德利的言论已经比他仅仅两周前的讲话更加乐观。因此美国股市周二下滑，利率期货市场则预期美联储9月采取行动的可能性为18%，高于周一的9.0%，而12月升息的机率已升至50%左右。

美联储还将在11月初和12月中开会。根据上周的路透调查，受访分析师认为12月最有可能加息，因为届时美国总统选举已经结束。

洛克哈特指出，他没有把升息时间确定在某个特定日期上，但他指出，就业不断增长及通胀将上升的“良好”迹象可能为9月升息提供理由。

当被问及通胀问题时，杜德利称症结在于经济增长是否足以推高薪资，并最终推升通胀率。

“迄今为止经济似乎正处于这一轨道，我们必须观察未来几个月的形势发展，”他说。(完)