美联储认为有放宽政策可能性 但需经济继续恶化

路透7月11日电---美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三公布的6月会议记录显示,美联储决策者认为有进一步购买公债以刺激经济的可能性,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.

美联储在6月会议上决定延长其近期采取的令长期利率保持低位的举措,宣布将利用卖出短期债券的资金再购买2,670亿美元的长期债券.

尽管采取了上述力度不大的举措,许多经济学家预计美联储将最终推出直接购买公债的第三轮量化宽松举措以进一步放宽政策.这实际上将扩大美联储规模达2.9万亿美元的资产负债表.

6月19-20日的会议记录显示,部分与会的联邦公开市场委员会(FOMC)委员认为近期不断转弱的经济足以为更为激进的举措提供依据.但报告显示,多数委员不认同这样的观点-至少在上周非农就业数据公布前是如此.该数据显示,6月美国就业岗位增加8万个.

会议记录称,"数位委员指出,如果经济复苏失去动能,经济预期面临的下档风险变得足够大,或通胀看似可能持续低於委员会设定的2%的长期目标,这将为采取进一步政策行动提供依据."

美联储在6月会议上大幅调降美国国内生产总值(GDP)成长预期.(完)

--编译 母红;审校 李军

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