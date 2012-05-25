纽约联储总裁称目前暂不需出台进一步宽松政策

2012年4月3日拍摄的照片显示华盛顿美联储大楼。美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)目前不需出台进一步举措刺激经济复苏，因为当前的增长态势已经减少了经济中的“疲弱”，包括在就业市场。 REUTERS/Joshua Roberts

* 经济只有持续增长,政策才能保持稳定

* 杜德利的看法更为乐观,但不能排除进一步宽松政策的可能

* 对於是否让卖短买长(扭转操作)在6月到期缄口不言

路透纽约5月24日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,美国联邦储备委员会(美联储,FED)目前不需出台进一步举措刺激经济复苏,因为当前的增长态势已经减少了经济中的"疲弱",包括在就业市场.

作为美联储主席伯南克的亲密盟友,杜德利表示对美国经济将持续复苏更有信心.他甚至概述了可能促使联储收紧超宽松政策立场,并降低资产负债规模的因素.

但他也指出,若经济状况趋於恶化,美联储不能排除采取进一步举措扶助经济的可能性,包括出台新一轮量化宽松政策.

"只要美国经济增速仍足以明显减少经济中的闲置资源,那麽我认为推出进一步经济刺激举措的收益就不太可能超过所付出的代价."杜德利在外交关系协会表示.他在联储联邦公开市场委员会(FOMC)一直拥有投票权.

"但假若美国经济放缓,以至于在促进全面就业方面不再取得实质性的进展,经济下行风险则会大幅上升;而如果通缩风险明显上升,我估计进一步放松政策的裨益就会增大,从而可能令天平倾向於采取更多宽松措施,"他说.

"如果在充分利用闲置资源方面,我们继续看到美国经济改善,我认为就难以主张我们必须采取更多的货币政策行动,"杜德利稍早在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示.

**继续扭转操作?**

杜德利是一名政策温和派人士,一直强调美联储准备在必要时采取更多行动.他说,他未确定卖短买长(扭转操作,twist operation)是否应如期在6月底结束,称将会在6月19-20日举行的下一次美联储政策会议前保持开放思维.

"我不想预先判定我们是否已经完成任务,或者是否需要采取更多举措.这取决於美国经济形势,"他说.

他说,若需要进一步放宽政策,那麽选项中将包括出台第三轮公债或抵押支持债券购买,即量化宽松行动.

"与之相对的,如果经济增长大幅增强,足以明显改善中期前景并大幅降低尾部风险,或者若有证据显示中期通胀前景面临真正威胁,包括通胀预期上升,那麽我将愿意考虑提前收紧政策."杜德利指出.

他说,在这种情况下,美联储最有效的第一步举措,就是把其上个月给出的预估时间提前.联储上个月重申,预计将保持极低的利率水平至少到2014年底.

不过杜德利称,他目前支持这一期限.

杜德利表示,若经济复苏受到欧债危机、或者美国财政政策在年底时可能急剧收紧(即"财政悬崖")的威胁,那麽美联储可能需要采取行动.

"如果就业增长停滞、通胀率下降--若源自欧洲或者美国财政悬崖的下行风险明显增强,那我认为必须考虑进一步的货币政策行动."他说.

杜德利还谈到摩根大通(JPM.N)衍生品业务的巨亏.他说美联储的监督部门将"非常密切地加以关注,以了解事件的详细情况."(完)

--编译 徐文焰/肖群英;审校 张涛

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