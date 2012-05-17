美联储官员为放宽政策打开大门

2012年4月3日拍摄的华盛顿美联储大楼。周三公布的美联储4月会议记录显示，上月数名美联储决策者认为，如果经济复苏不稳，美联储可能需要更多刺激措施来支撑经济。但几乎没有人支持延长将於6月结束的卖短买长(扭转操作，twist operation)。 REUTERS/Joshua Roberts

* "几名委员"认为需要放宽政策,3月"两三名委员"持相同观点

* 仅有一位决策者支持延长扭转操作

* 交易商现预期首次加息将在2014年7月,而非6月

* 美联储料按兵不动,直至前景出现明显变化--布拉德

路透5月16日电---周三公布的美国联邦储备委员会(美联储,FED)4月会议记录显示,上月数名美联储决策者认为,如果经济复苏不稳,美联储可能需要更多刺激措施来支撑经济.但几乎没有人支持延长将於6月结束的卖短买长(扭转操作,twist operation).

会议记录暗示,委员们倾向於按兵不动,因经济"温和"扩张且劳工市场状况改善.

但半数的官员认为,经济前景面临的风险基本均衡,其余委员几乎都认为存在下档风险,无论国内外.

"与会人士认为,经济扩张所面临的下行风险包括欧元区财政和金融业紧张,以及美国突然进行财政整顿的可能性,"会议记录显示.

包括美联储主席伯南克在内,部分决策者表示过担心如果政府不推迟一些减支增税计划,经济可能遭受重创.这一系列被比作"财政悬崖(fiscal cliff)"的减支增税措施按计划将在1月起实施.

会议记录显示,即便能避免跌落"财政悬崖",决策者还担心预算前景的不确定性,可能让家庭和企业缩减支出.

这方面忧虑,或许正是4月会议上决策者看来更加支持在复苏恶化时执行第三轮量化宽松的背後原因.

4月会议记录写道,FOMC好几名成员"暗示若经济复苏失去动力,或这方面的下行风险变得够大时,就可能有必要进一步采取货币宽松政策."

3月会议记录则是,"几名"成员认为或许需要更多刺激举措.

自4月底举行的会议以来,各项风险可能已经上升.

5月初公布的政府数据显示,上月失业率降至8.1%,但只是因为更多人放弃求职.

最近,希腊政治危机引发该国可能退出欧元区的疑虑.

"总之,出台第三轮量化宽松政策(QE3)的可能性或许略高於我们之前的预期,"Capital Economics首席美国经济分析师Paul Ashworth在研究报告中写道."但我们仍预料美联储不会采取任何行动,除非希腊退出欧元区的余波更具破坏性,超出了我们的预测."

据路透调查,分析师近日预料美联储推出QE3的可能性约为30%.

自2008年12月以来,美联储维持短期利率在近零水平,并购买2.3万亿(兆)美元长期债券,以提振间或步履蹒跚的经济复苏.

在4月24-25日会议後,美联储官员表示,美国经济疲弱或许成为其维持超低利率至2014年底的理由.

美联储主席伯南克当时表示,美国货币政策"基本适宜",但"倘若美国经济需要进一步的支撑,"联储将毫不犹豫地采取进一步宽松措施.

在周三公布的会议纪录中,部分委员表示,"只有当他们更确信美国中期前景,或经济前景所面临的诸多风险已发生重大改变时",他们才会赞同调整美联储目前的立场.

浏览美联储强硬派和温和派的分布图,请点击:(r.reuters.com/jad67s)

圣路易斯联储总裁布拉德周三附和上述观点,称他预计美联储政策将维持不变,直到经济前景有清楚的改变.布拉德被视为政策中立派.

他并警告称,政策的主要风险在於联储对超宽松行动方针做出过度承诺.

在4月政策制定会议中,仅一位与会者认为联储应扩大其当前的购债计画,即所谓卖短买长(扭转操作,twist operation).该计画预定下个月到期.

**鹰派说法**

自4月会议以来,美联储曾有几名官员表示,认为目前无需进一步宽松.

而包括费城联储总裁普洛瑟和明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在内的一些官员则呼吁联储,最快今年就开始撤除宽松举措.

然会议记录纳入的新数据暗示,仍有相当多证据支持直到2014年底的当前政策指引.

4月会议约半数与会者称,至少到2014年底都维持超低利率是适当的.

据芝加哥期货交易所(CBOT)短期利率期货显示,会议记录的温和鸽派语调,致交易商将对美联储首次升息时间预期推迟至2014年7月.会议记录公布前,其预期可能首次升息的时间是2014年6月.(完)

--编译 梁睿雪/程琳/肖群英/张若琪;审校 张荻/张明钧

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