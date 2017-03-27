亚特兰大联储上调美国第一季GDP增长环比年率预估至1%

路透纽约3月24日 - 美国亚特兰大联邦储备银行的GDP Now预测模型周五显示，美国经济第一季环比年率料为增长1.0%，因耐久财(耐用品)订单数据意外强劲。

亚特兰大联储在网站上表示，最新的第一季国内生产总值(GDP)预测值高于3月16日时预测的增长0.9%。

但该预测仍然远低于亚特兰大联储1月30日预测的增长2.3%。

美国商务部周五早些时候公布，2月耐久财订单较前月增长1.7%，增幅超过市场预估的1.2%。1月耐久财订单上修为增长2.3%。

最新的耐久财订单数据出炉后，亚特兰大联储将其对非住宅设备投资的增长预估从7.3%上调至7.8%。

2月工业生产数据在上周发布后，亚特兰大联储还将其预计库存投资对第一季GDP造成的拖累从0.87%下调至0.77%。(完)