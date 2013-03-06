美联储称1-2月经济仍温和增长 楼市维持复苏势头

* 美联储褐皮书仍认为出现温和增长的迹象

* 所有联储地区楼市均走强，房价上涨且库存减少

* 美国财政政策抑制零售销售，但轿车需求攀升

路透华盛顿3月6日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三表示，1月至2月初美国经济增长继续逐步改善，消费者支出升温，曾经备受打击的房屋市场也维持整体复苏势头。

美联储在这份谨慎乐观的报告中，传达出来自企业面的总体乐观反馈。不过联储还强调，华盛顿预算之争持续不断，为经济带来下行风险。

“来自12个联储地区的报告表明，自上次公布褐皮书以来，经济活动整体上呈现小幅至温和扩张。”美联储表示。

该份报告与1月16日发布的上一份褐皮书语调接近，而且没有改变对美联储继续采取积极措施支持经济的前景展望。美国经济仍面临诸多阻力和不确定性，尤其是财政政策方面。

“对于美联储而言，进展十分缓慢，不过还不足以改变联储的资产购买速度。”法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva表示。

去年第四季美国经济增长环比年率仅为0.1%。但美联储预期经济将继续逐渐复苏，得益于近零利率和联储为刺激借贷而实施的大规模购债计划。

褐皮书由地区联邦银行收集本地企业界对经济的反馈编撰而成，此次褐皮书由堪萨斯联储银行根据截至2月22日获得的数据编写。

“五个地区报告1月至2月初的经济增长温和，五个地区报告经济活动小幅扩张。”褐皮书称。波士顿和芝加哥地区报告经济增长缓慢。

“与前次褐皮书中，所有地区都报告经济小幅或温和增长的表现相比，此次褐皮书所呈现的情况可能略有退步。”摩根大通分析师Daniel Silver在报告中指出。

**财政政策制约**

尽管消费支出升温，但几个地区的零售销售步伐仍放慢。多个地区联储银行将原因归于薪资税惠举措在1月结束、汽油价格上涨以及新的医疗保健法令的影响。

“多个联储地区称，汽油价格和财政政策对消费支出产生负面影响。”报告称。

美联储主席伯南克上周在议会作证时表示，央行的积极政策行动已对楼市和汽车需求产生了明显影响。褐皮书对此予以证实，称这些行业变得活跃起来。

“几乎所有地区的住宅房地产市场均走强，全美很多地区的房价上涨而房屋库存下降，”褐皮书称，并指出“汽车销售在多数地区均表现强劲或稳健。”

美联储自2008年以来一直保持利率在近零水准，并已通过颇有争议的债券购买计划，将资产负债规模扩大两倍至大约3万亿(兆)美元。

资产购买行动旨在降低长期借贷成本，而且联储也承诺在美国就业市场前景出现明显好转之前，将继续购买资产。美国1月失业率仍高达7.9%。

批评人士称，债券购买行动(或称量化宽松)可能推高未来的通胀水平；但美联储表示，没有迹象表明投入价格上涨正在转嫁给消费者。

“除了某些原材料价格上涨和几个地区的零售物价略有上升外，物价压力依然温和，”联储称，“即便投入物价有所攀升，多数地区的企业并不打算提高售价。”

另一方面，美联储称，虽然多数地区认为就业市场环境“温和”改善，薪资压力却依然有限，虽然有一些迹象显示，某些技术类工人短缺。(完)

(编译 徐文焰; 审校 郑茵)

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