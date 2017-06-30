美联储需要强劲数据支持才能继续升息--圣路易斯联储总裁

路透伦敦6月29日 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)需要强劲数据来维持其与其他主要发达国家相悖的货币政策。

在伦敦一场活动的场边，他对记者表示，尽管美联储今年迄今已升息两次，美国通胀的市场指标仍下滑，这是令人不安的。

“美国有点试着单打独斗...我们能够这么做，而且过去也的确如此做过，”布拉德稍早在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的活动上表示。

“但如果想在这样的环境中单打独斗，背后一定要有强劲的数据支持，才能让想要做的事有凭有据。”

布拉德质疑在其他央行仍维持宽松政策之际，美联储的紧缩路径能持续多久。布拉德目前在美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。

“你可以单打独斗，我只是认为在全球低利率、欧洲和日本负利率的环境下有困难...对美国来说，(债券)收益率曲线远高于国外收益率现实吗？”

布拉德称，这种收益率差异可能导致美元兑其他货币汇率出现明显波动。

**通胀预期**

美联储最为看重的通胀指标最近降至1.5%，美联储上次政策会议声明显现了对这一问题的担忧。

上次会议后美联储官员立场出现分歧，部分人担心这种趋势可能持续，部分人觉得美联储需要做出防范，收紧仍属宽松的货币政策。

布拉德称，他担心的是，投资者似乎怀疑美联储推动物价上升的能力。

布拉德表示，美联储“自然的下一步举措”应是削减资产负债表，而非进一步加息--缩表过程可能至少要五年时间。

他补充道，美联储或在9月的政策会议上宣布资产负债表调整的计划。美联储7月的会议并没有安排举行新闻发布会。

OMFIF是一家独立智库机构，研究中央银行、经济政策和公共投资等。(完)