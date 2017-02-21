费城联储总裁称美国经济大致恢复正常 今年升息三次合宜

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透费城2月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。
“鉴于当前的经济状态，差不多已恢复正常，我仍然认为，如果形势保持不变，那么2017年温和升息三次、每次25个基点是合宜的，”费城联邦储备银行总裁哈克在演说中表示，演说内容基本上与近期对经济及政策的评论无异。
今年有货币政策投票权的哈克表示，他预期今年或明年通胀率将触及联储的2%目标。
他对宾夕法尼亚大学沃顿商学院的学生称，部分原因在于就业市场“基本上完全恢复健康”，甚至继续趋紧，而且薪资有更多的上涨空间。
有记者问什么事情会阻止他在3月14-15日会议上支持加息，哈克答道，“看到任何不符合我所认为的显示经济持续增长的数据。到时候看吧。但我认为眼下不应当把3月(加息)排除在外。”
美联储过去两年加息两次，但预计将加快收紧步伐。目前失业率已降至4.8%，应当会持续推动通胀率上升。
预测中值显示，美联储官员预期今年加息三次。(完)
(编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 张涛)
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