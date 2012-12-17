美联储拟强化外资银行监管 或提高外资银行运营成本

路透华盛顿12月14日 - 美国联邦储备委员会(美联储,FED)周五提议加强对外资银行的监管,以防纳税人必须救助他们.外资银行称此举可能导致其撤出美国市场.

这些规则或会提高外资银行在美国的运营成本.外资银行的律师称,这些银行需要慎思是否能够维持当前的业务.

该计划将迫使外资银行将所有分支纳入一家控股公司名下,这样控股公司的资本要求将等同于美国控股公司.最大的那些银行还将需要持有流动性缓冲.

"该提议不会使外资银行相对于美国本土银行处于劣势,而是寻求维持公平的竞争环境,"美联储理事史坦(Jeremy Stein)在一次理事会会议上表示.

美联储称,美国资产不足100亿美元的银行业者无需遵守这些新规定.

美联储理事会一致同意公布上述建议,征求公众意见.

美联储称,额外资本和流动性缓冲可能"逐渐"提高成本,但也会使银行更稳定.不过国际性银行对此颇有怨言.

"美联储的建议...过度宽泛,可能促使外资银行撤离美国市场,冲击我们的经济和金融市场,"国际银行家协会(Institute of International Bankers)在一份声明中称.

但美联储官员表示,他们认为风险可控,且他们在研究这项提议时与外国监管机构沟通过.

业界组织可以在3月末前就该计划提出意见.然后监管机构将在2015年7月开始实施新规定-这些规定适用于全球资产在500亿美元或以上的银行.(完)

(编译 李爽; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。