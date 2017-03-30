芝加哥联储总裁称美联储今年应再升息一次或两次

路透法兰克福3月29日 - 美联储最一贯支持低利率的官员之一--芝加哥联储总裁埃文斯周三表示，他与大多数同僚的看法一致，支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。

美国失业率已经降至4.7%，接近许多经济学家认为的充分就业水平，而且通胀前景已经好转，这可以帮助解释“为什么我目前对(美联储)这两项使命前景的看法让我支持今年再升息一次或两次，”埃文斯在为德国中央合作银行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的国际资本市场会议准备的讲稿中称。本次会议在法兰克福举行。

“相当长一段时间以来，我第一次看到增长上档风险变得更加明显，”他说。

本月稍早埃文斯与美联储绝大多数官员(仅一位除外)一道投票支持升息0.25个百分点，这是自大衰退以来的第三次升息。

多数联储官员认为今年还会再升息两次。

埃文斯表示，随着经济增强，外界预期会进一步升息，美联储的弹药库扩充。如果经济受到冲击，美联储可能都不需要降息，只要预期放缓升息速度即可暗示政策放松。

埃文斯称，预计最近消费支出疲软是暂时的，认为一直比经济复苏落后的企业支出有开始加速的迹象。而尽管特朗普总统执政期间的财政政策仍不确定，“整体观点是这些政策会在一段时间里提振增长”。

如果经济增长确实加速，通胀预期也上升，“经济更加稳固，应能应对更快速的升息路径，”他称。但即便通胀“一度”达到2.5%，也是符合美联储2%的目标的。

埃文斯称，任何政策都不大可能让经济增速持续维持在3-4%，达到特朗普经济团队的目标。(完)