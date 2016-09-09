美联储称可能要求银行在危机时额外准备资本

路透华盛顿9月8日 - 美国联邦储备委员会(FED)周四表示，美国大型银行可能必须增加资本储备，以在面对金融危机时防范损失。美联储明确地概述了其将如何要求这类资本。

如果监管部门断定金融系统受到威胁，便可能要求银行提高资本储备，即所谓的“反周期资本缓冲”(countercyclical capital buffer)。

美联储周四承诺不会突然采取行动，相反如果有必要实施这类措施，则将给大型银行充裕的时间来准备资本。

约有10家银行将必须回应新规定， 摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)及富国银行(Wells Fargo)均在其中。

这项紧急举措是多德-弗兰克法案构想的一个提议，旨在强化银行应对灾难性损失的能力。(完)