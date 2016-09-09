美联储称可能要求银行在危机时额外准备资本

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透华盛顿9月8日 - 美国联邦储备委员会(FED)周四表示，美国大型银行可能必须增加资本储备，以在面对金融危机时防范损失。美联储明确地概述了其将如何要求这类资本。
如果监管部门断定金融系统受到威胁，便可能要求银行提高资本储备，即所谓的“反周期资本缓冲”(countercyclical capital buffer)。
美联储周四承诺不会突然采取行动，相反如果有必要实施这类措施，则将给大型银行充裕的时间来准备资本。
约有10家银行将必须回应新规定， 摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)及富国银行(Wells Fargo)均在其中。
这项紧急举措是多德-弗兰克法案构想的一个提议，旨在强化银行应对灾难性损失的能力。(完)
(编译 戴素萍 审校 许娜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。