美国就业稳步增长 下半年经济成长料加速--联储副主席费舍尔

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿10月9日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日称，美国就业增长仍强劲，今年下半年经济增长应加速。他的讲话表明美联储仍有望12月升息。
费舍尔在一份讲话稿中表示，美国“接近充分就业”。他这份讲稿是为世界银行和国际货币基金组织(IMF)大会期间的30人小组(Group of 30)讨论而准备的。该小组由现任及前任央行官员、监管人士及从事学术研究的经济学家组成。
“随着就业和家庭收入强劲增长，消费者信心乐观，”费舍尔称，消费支出“应会在今年下半年继续支持经济增长”。
这次会议不会媒体开放，但美联储在费舍尔讲话前发布了事先准备好的讲稿。
就业形势稳步改善，经济持续成长，且相信通胀率将升向美联储的2%目标，这为决策者们在12月升息打下了基础。
费舍尔表示，9月时决定不升息主要是为了让就业进一步改善。此时此刻，他说，在通胀问题上“似乎在近期内不存在落后于形势的风险”，允许美联储缓慢升息。
“逐渐提升联邦基金利率，可能足以让货币政策在未来几年内达到中性立场，”费舍尔表示。(完)
(编译 李爽/张涛；审校 郑茵)
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