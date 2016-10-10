美国就业稳步增长 下半年经济成长料加速--联储副主席费舍尔

路透华盛顿10月9日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日称，美国就业增长仍强劲，今年下半年经济增长应加速。他的讲话表明美联储仍有望12月升息。

费舍尔在一份讲话稿中表示，美国“接近充分就业”。他这份讲稿是为世界银行和国际货币基金组织(IMF)大会期间的30人小组(Group of 30)讨论而准备的。该小组由现任及前任央行官员、监管人士及从事学术研究的经济学家组成。

“随着就业和家庭收入强劲增长，消费者信心乐观，”费舍尔称，消费支出“应会在今年下半年继续支持经济增长”。

这次会议不会媒体开放，但美联储在费舍尔讲话前发布了事先准备好的讲稿。

就业形势稳步改善，经济持续成长，且相信通胀率将升向美联储的2%目标，这为决策者们在12月升息打下了基础。

费舍尔表示，9月时决定不升息主要是为了让就业进一步改善。此时此刻，他说，在通胀问题上“似乎在近期内不存在落后于形势的风险”，允许美联储缓慢升息。

“逐渐提升联邦基金利率，可能足以让货币政策在未来几年内达到中性立场，”费舍尔表示。(完)