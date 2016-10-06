美联储副主席称自然利率偏低表明经济增长潜力堪忧

路透华盛顿10月5日 - 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周三表示，有证据显示所谓的自然利率已降至较低水准，这可能意味着美国经济陷入难以摆脱的低增长轨道。

费舍尔在纽约在中央银行研讨会上表示，他担心全球储蓄和投资模式的变化可能已推低自然利率，而且这种情况或许“会持续较长时间...我们可能已陷入较长期的新平衡，其特征是经济成长迟滞”。

他说，因此央行官员或许要面对的前景是，决策者设定的短期利率不会比零高太多，金融危机期间使用的非传统工具成为经常性举措。

“超低利率可能不只是反映了周期性因素，”费舍尔称，但“也表明经济的增长潜能或许已大幅减弱。”

费舍尔的讲话没有提及目前的美联储政策及利率计划。

美联储官员公开表示担忧美国经济潜能下降，以及危机以一种破坏性的方式改变储蓄和投资模式，这已经不是第一次了。

费舍尔称，也可能存在一线希望，即更好的政策可能提升自然利率及美国经济增长潜能。但这不只需要采取货币政策，还需要“结合改善公共基础设施、更好的教育、民间投资继续提升、以及更有效的监管”。(完)