美联储准备评估购债措施 有“微调”可能--费希尔

路透多伦多6月4日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周二表示，美联储准备进行评估，并有可能改变大规模货币刺激措施。费希尔对美联储的购债计划持批评态度。

为抵御金融危机，美联储在2008年底将短期利率调降至零水准，之后购入逾2.5万亿美元债券，以支撑乏力的经济复苏。金融市场对有关美联储准备开始缩减刺激措施的预期愈发感到紧张。

“剧情目前变得更加扣人心弦，”费希尔说道。他将美联储货币政策的演变比作一部莎士比亚戏剧，联储主席伯南克就像剧中那位勇敢的船长，驾驶着美国经济这艘航船。

“刚刚展开的第四幕剧情将包含自省的情节，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将评估其导航策略的功效，就算不改变航线，也可能会进行微调，”费希尔为C.D. Howe Institute Directors多伦多晚宴讲话所准备的演讲稿中这样表示。

“只有时间能够揭示当前政策的效果、风险是否如我与白宫经济复苏顾问委员会主席沃克尔等比较有经验的人预计得那么高，以及我们是否杞人忧天，”他说。沃克尔曾于1979年至1987年期间担任美联储主席。

费希尔一直对美联储当前的第三轮购债方案持批评态度。他认为这对经济的扶助甚微，却可能造成极大危害。

沃克尔上周也对第三轮量化宽松政策发出警告，称央行通常会太晚撤出刺激举措。

费希尔周二并未再次呼吁央行立即缩减每月850亿美元的买债计划，尽管他重申其担忧。

他表示，今年货币政策协助推升通胀至高于美联储2%目标的可能性虽然“极低”，但买债计划，“充其量是像在推绳子一样的徒劳无功，从坏处想，将助长通胀预期，最终船上将燃起通胀的熊熊火焰。”

他并称，美国财政策的不确定性令企业不愿聘雇，削弱了美联储超宽松政策的效果。

费希尔表示，即便如此，近来就业增长和零售销售的情况暗示，经济复苏已经强劲到足以“令人看好消费在长期内将帮助就业成长逐步改善。”(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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