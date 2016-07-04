美联储副主席称美国经济显示改善迹象 关注英国退欧影响--CNBC

路透华盛顿7月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五表示，最近几周美国经济已显示改善迹象，但美联储预计评估英国退欧的影响还需要一些时日。

6月3日的报告显示美国5月就业岗位增幅大幅放缓，以及英国6月23日公投结果带来的风险，都加大了美联储对美国经济是否准备好面对再次加息的担忧。

最近的经济数据缓和了这些担忧，但费舍尔没有暗示美联储可能的加息时机。

“在我们考虑英国退欧的影响时，我们会把对美国的影响与美国经济其他方面的情况综合起来考虑，”费舍尔在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示。“现在看来后续数据可能多数都不错。”

但美联储在评估英国退欧影响方面恐怕不那么容易，因为退欧协商可能需要很长时间，而且其他国家也可能寻求退出欧盟。

费舍尔称，美联储希望了解“英国经济对新贸易关系的适应速度...此外还有人担心英国成为其他国家的范例”。(完)