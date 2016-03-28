亚特兰大联储预估第一季美国经济增长不到1%

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月28日 - 美国亚特兰大联储GDPNow预测模型显示，美国经济第一季成长速度将低于1%，因数据显示消费者支出乏力且2月贸易逆差扩大。
亚特兰大联储在其网站称，2016年第一季美国国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.6%，低于其3月24日预估的增长1.4%。
美国商务部周一表示，2月国内个人支出微升0.1%，1月支出下修至增长0.1%。
商务部还公布，美国2月贸易逆差初值为628.6亿美元。1月贸易逆差为622.3亿美元。
亚特兰大联储称，第一季实质消费者支出预估下修至增长1.8%，低于此前预估的增长2.5%。
该联储还将贸易对GDP的拖累幅度，从此前预估的0.26个百分点上调至0.52个百分点。
上周五，商务部将美国第四季GDP环比年率终值上修为成长1.4%，前值为增长1.0%，主因消费者支出上修至增长2.4%。第四季出口下降2.0%，进口下降0.7%。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
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