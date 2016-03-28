亚特兰大联储预估第一季美国经济增长不到1%

路透纽约3月28日 - 美国亚特兰大联储GDPNow预测模型显示，美国经济第一季成长速度将低于1%，因数据显示消费者支出乏力且2月贸易逆差扩大。

亚特兰大联储在其网站称，2016年第一季美国国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.6%，低于其3月24日预估的增长1.4%。

美国商务部周一表示，2月国内个人支出微升0.1%，1月支出下修至增长0.1%。

商务部还公布，美国2月贸易逆差初值为628.6亿美元。1月贸易逆差为622.3亿美元。

亚特兰大联储称，第一季实质消费者支出预估下修至增长1.8%，低于此前预估的增长2.5%。

该联储还将贸易对GDP的拖累幅度，从此前预估的0.26个百分点上调至0.52个百分点。

上周五，商务部将美国第四季GDP环比年率终值上修为成长1.4%，前值为增长1.0%，主因消费者支出上修至增长2.4%。第四季出口下降2.0%，进口下降0.7%。(完)