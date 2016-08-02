美国达拉斯联储总裁敦促耐心对待升息 因全球性风险犹存

路透8月2日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周二表示，一系列可能对美国造成负面影响的全球性风险仍未远去，需要密切关注。

“我正在密切关注美国以外的主要经济体中，增长放缓、产能严重过剩以及债务/GDP之比过高将会如何影响美国经济状况，”柯普朗在为北京一次活动准备的发言稿中表示。在美国联邦储备委员会(美联储/FED)之内，柯普朗是一位中间派。

这是柯普朗一周之内的第二次露面，他重申将继续支持以渐进、耐心的方式收紧货币政策。

柯普朗以及其他几位美联储官员敦促，升息时需再次提高警惕。

他最担忧的是，在全球经济紧密相连的情况下，世界情势的变化使美国经济增长疲弱情况恶化。

他警告中国的债务增长“最后可能证明是难以持续的，”随着中国经济增长继续放缓，美联储“将继续密切关注其对汇市和全球金融环境的潜在溢出效应。”

柯普朗说，他将继续关注和评估英国退欧产生的影响。柯普朗今年对于美联储政策没有投票权，但会参加全部讨论。

虽然英国退欧公投对于美国经济的最初影响甚微，但柯普朗表示，这对于英国、欧洲和全球其他地区的最终影响，需要一段时间才会变得清晰。

柯普朗是本周第二位美联储官员略为悲观看待美联储短期内升息的能力。

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，美联储在考虑升息问题时应该保持谨慎，因美国经济仍面临风险。他的言论似乎在暗示年底前升息的可能性正在减弱。

投资者已经下调了对美联储2016年再度升息的押注。根据CME Group的数据，投资者目前预计美联储在12月会议上升息的机率仅为三分之一。

美联储仍预测在年底前升息两次，但自去年12月以来，全球不确定性的环境变化和时好时坏的美国经济数据表现，已令升息进程受阻。

美联储下一次政策会议将于9月20-21日举行。（完）