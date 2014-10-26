一周焦点：美联储将结束政府公债购买计划

路透伦敦10月26日 - 除非有重大意外，美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周将宣布结束政府公债购买计划。美联储曾通过该计划每个月向金融市场和经济注入850亿美元。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德建议，将买债计划延长若干个月，让政策制定者有时间评估正在转差的通胀前景。

这将帮助市场从10天前的剧烈波动中平静下来，但分析师预计美联储周三将按计划结束注资，同时承诺若全球放缓威胁到美国经济，其将会采取行动。

美国银行美林的分析师在报告中称，“我们仍然乐观地认为，近期增长率从2%升至3%的势头可以保持下去。”

鉴于能源价格下跌，且薪资鲜有增长，美联储很可能维持近零利率更长一段时间。投资者已经将美联储首次加息的预期时间推迟数月到明年晚些时候。

全球疑虑集中在中国经济放缓的程度，以及仍面临通缩威胁的欧元区困境。

周日公布的欧洲央行压力测试结果显示，2013年底有25家银行未过关，但自此之后多数已修补其财务状况。

欧洲央行对这次的压力测试是拿自身的名誉作赌注，希望结束多年来的金融和经济动荡局面。但鉴于欧元区的经济不景气，这是否会重振银行放款则不得而知。

“认为放款可以带动GDP是种幻想，我不知道这如何逐渐进入了政策讨论范围，”意大利裕信银行(UniCredit)首席全球分析师Erik Nielsen表示。

“企业需要相信其产品需求会增加，然后才会请求信贷，如今外部需求成长却不再有，此时欧元区需要刺激需求。”

本周将公布的欧元区通胀数据将显示通缩威胁到底是否消退。市场预期是10月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期成长0.4%，但这将几无宽慰作用。

德国Ifo企业景气判断指数将可令外界一窥这个欧洲最大经济体今年最后三个月的前景如何。德国经济第二季萎缩，第三季可能表现也不会有太大改善。

**欧洲央行全力以赴**

欧洲央行三管齐下向经济注入资金的计划，包括向银行业提供低息长期贷款(条件是银行把这些资金贷放出去)、购买担保债券和资产支持证券。

路透上周独家报导，欧洲央行可能还会购买公司债。但尚不确定，这些措施加起来是否足以提振经济增长并拉抬通胀。

欧洲要实施像美联储现在要退出的全面量化宽松计划，目前从政治层面仍很难获得支持。

欧洲央行周一将公布，第一周在市场上购买了多少担保债券。这种债券以高质量资产做担保，因此持有人可能不会轻易卖出。

欧元区困境加剧了有关是减债还是为促进经济而扩大支出的争论。

欧盟执委会必须在周三之前决定是否驳回法国的2015年预算案，之前法国称，在2017年之前都不会达到欧盟的赤字要求。

巴黎方面已经表示，不会接受较原计划幅度更大的预算削减要求。意大利的情况也差不多。

现在的希望寄托在法意对经济改革作出新的承诺，能说服德国放松对支出的严格控制，并促使欧洲央行采取更有力的行动。

然而，德国仍然拒绝要其增加公共支出的提议，并坚持在明年实现1969年以来的首次预算平衡，尽管该国经济正徘徊在衰退的边缘。

日本央行20年来一直力争让经济摆脱通缩。目前央行面临压力，外界要求其采取更多刺激措施，或者承认通胀目标过高。知情人士表示，央行在本周会议上将顶住这些压力。

日本央行准备将本财政年度经济成长1%的目标削减一半左右，但将坚持通胀率在从明年4月开始的年度内触及2%目标位的预测。

俄罗斯央行已经动用150亿美元储备试图支撑卢布汇率，但基本上没有成功，央行周五将面临艰难的政策抉择。

由于油价暴跌以及西方国家对俄罗斯的制裁，卢布严重受挫。市场越发揣测央行可能很快加息以支撑卢布。(完)

(编译 张荻/戴素萍/王颖/郑茵 审校 张涛)

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