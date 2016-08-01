纽约联储总裁杜德利称2%是个令人满意的增长前景

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透印尼努沙杜瓦8月1日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，经济增长2%是一个“令人满意的前景”，因为如果增长更强劲，可能迫使美联储更激进地处理货币政策。
“我们以2%的速度增长，而且非常接近充分就业。如果经济成长比这个速度快得多，我们可能更激进处理货币政策，”杜德利在巴厘岛出席国际央行官员会议的间隙告诉记者。
“因此，2%的增长率可能是令人满意的前景。”
他周一稍早表示，预计在“疲软的”第二季之后，未来18个月经济成长率为2%。 (完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。