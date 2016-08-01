纽约联储总裁杜德利称2%是个令人满意的增长前景

路透印尼努沙杜瓦8月1日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示，经济增长2%是一个“令人满意的前景”，因为如果增长更强劲，可能迫使美联储更激进地处理货币政策。

“我们以2%的速度增长，而且非常接近充分就业。如果经济成长比这个速度快得多，我们可能更激进处理货币政策，”杜德利在巴厘岛出席国际央行官员会议的间隙告诉记者。

“因此，2%的增长率可能是令人满意的前景。”

他周一稍早表示，预计在“疲软的”第二季之后，未来18个月经济成长率为2%。 (完)