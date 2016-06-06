独家：美国国会启动对美联储网络入侵事件的调查

路透华盛顿6月3日 - 美国国会科学、太空暨科技委员会(Committee on Science, Space and Technology)已经启动对美国联邦储备委员会(美联储/FED)网路安全措施的调查。此前路透报导称，美联储在2011-2015年期间发生50次以上的网络入侵事件。

上述委员会周五致信美联储主席叶伦，对美联储保护敏感金融信息的能力表示“严重担忧”。

信件提到了路透的报导。路透根据《美国信息自由法》(Freedom of Information Act)获得了相关网络安全记录。报导主要依据经过精心编辑的美联储内部记录。这些记录未透露入侵美联储网络系统者为何人，以及他们是否获得了敏感信息、是否窃取了资金。

“这些报导让人对于美联储的网路安全状况十分担忧，这其中包括美联储防止系统内高度敏感信息受到威胁的能力，”由该委员会主席Lamar Smith署名的这封信件称。

美联储未立即对此发表评论。

上述委员会要求美联储的全国网路安全团队--全国事件响应小组提交自2009年1月1日至今的所有未经编辑的网路事件报告，同时还要求联储的各地方事件响应小组也提交事件报告。(完)