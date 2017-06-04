美国费城联储总裁哈克称通胀目标有望实现 今年还会升息两次

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透华盛顿6月2日 - 费城联储总裁哈克周五表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)仍有望实现通胀目标，并重申支持今年再加息两次。
“就通胀而言，一切仍在按部就班地发展，尽管有几个月的发展方向有误，”哈克在为一次会议准备好的讲稿中称。
他补充道，仍预计今年年底前后通胀率会实现美联储2%的目标。
过去六个月美联储分别在12月和3月两次加息，预计6月13-14日的政策会议上还会加息。但部分美联储官员对通胀沉闷势头感到担忧。
哈克还表示，美国经济形势目前“基本正常”，就业市场闲置劳动力非常少，他预计到明年年底时失业率将低至4.2%。哈克今年在美联储决策委员会具有投票权。
他仍对薪资状况持乐观态度，估计今年增幅将介于2.5%-3%之间。
“这是非常好的迹象，薪资增长是经济复苏过程中缺失的一环，”他说。
劳工部周五稍早公布数据显示，美国5月就业增长减缓，但失业率降至16年低点4.3%。数据还显示，5月平均时薪增长0.04美元或0.2%，与4月增幅相当。5月薪资同比增幅为2.5%。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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