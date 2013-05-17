美联储鹰派人士呼吁缩减购债规模

路透休斯敦/米兰5月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储)三位地区联储官员呼吁央行停止购买抵押贷款支持债券(MBS)，指因楼市状况近期改善。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示房价最近上涨，且房屋建设活动近期升温，表明美联储无需再购买MBS。

“我们可以明确宣布楼市方面取得胜利，因此可以(削减)购债了，目标是在今年全面结束购债，”费希尔周四在休斯敦对全美商业经济协会(NABE)表示。“我对继续购债的效果存在质疑。”

持这种观点的官员在美联储内部属于少数派。联邦公开市场委员会(FOMC)的四个投票席次由地区联储总裁轮流掌握，美联储理事则拥有永久投票权，这些理事对央行购债举措效果的看法往往更为乐观。

这意味着美联储主席伯南克通常起带头作用，他似乎仍不愿松开经济油门，原因是经济复苏依然脆弱，且通胀在下滑。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在米兰表示，鉴于经济形势改善，美联储应该从下个月起开始缩减资产购买规模。

“经济形势好转，美联储可以放慢购债速度，”他说。

里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三的讲话中也传递出大致相同的讯息。

“观察一下楼市状况，就知道我们应该收手不买MBS了，”拉克尔对记者表示。

这些鹰派人士纷纷做出表态，波士顿联储总裁罗森格伦则表示，乐见楼市乐观信号，但指出美联储的积极货币支持举措仍适当。

美联储理事拉斯金态度则比较中立，称现在判断央行近期经济刺激举措的效果还为时尚早。

“美国经济持续从金融危机和深度衰退中复苏，不过速度慢得令人失望，”她对全美经济学家俱乐部(National Economists Club)表示。

“某些领域的复苏看来有增加动能，在楼市尤其明显...然联邦财政政策仍是重要的抑制因素。”

华府在1月增税，并于3月全面削减支出以改善其财政，但财政紧缩料将箝制经济成长。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，美联储今夏可能开始缩减买债计划，并于今年稍晚结束该计划。但他暗示他希望从减少买进美国公债着手，而非MBS。

“这将需要进一步的成果，才能让我相信我们的资产购买计划已经达成‘重大改善’的考验，”威廉姆斯在由Portland Business Journal所赞助的午宴上表示。

威廉姆斯没有提及可能在下半年很长时间内还需要美联储购买资产计划的看法，这是数月以来首见；他之后向记者表示，这反映出他对于劳动市场持续改善的预估信心日增。

威廉姆斯认为美联储买进MBS所得到的效果要大过于买进美债，暗示即使美联储决定缩减整个计划，他支持买进更多的MBS。

**通胀下滑不是个疑虑**

拉克尔和费希尔均认为，近来通胀下跌温和，且可能只是过渡现象。目前美国通胀率约只有美联储目标水准2%的一半。

美联储通胀鹰派担心央行储备金的扩大可能导致未来发生通胀，即使没有迹象显示有立即的物价压力。美国4月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.4%，降幅为2008年底以来最大。

“这些数据可能让美联储鹰派和鸽派踌躇，使得当前的(刺激)脚步保持不变，直到有迹象显示通胀将回到美联储2%目标为止，”美银美林美国资深分析师Michael Hanson表示。(完)

(编译 李爽/戴素萍 审校 白云/张明钧)

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